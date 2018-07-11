Shakira bu akşam İstanbul'da konser verecek

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, yarın akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Shakira konserinin biletleri ise aylar öncesinden tükenmişti.

Latin pop ve Latin rock müziğinin önemli isimlerinden olan sanatçı, "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında Vodafone Park'ta sahne alacak.

BKM organizasyonuyla ailesiyle birlikte bugün Türkiye'ye gelmesi beklenen sanatçı, 12 yıl sonra bir kez daha İstanbul'da konser verecek.

Sanatçı, kariyeri boyunca "Waka Waka", "Whenever Wherever", "Loca" gibi dünyaca ünlü şarkıları yorumlarken, 12 Grammy ödülü kazandı.