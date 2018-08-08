SGK tahsilatı ve maaş ödeme işlemleri nasıl gerçekleşir?

PTT, Türkiye genelindeki 4 bin 500’ü aşkın işyeriyle vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Pek çok tahsilat işlemi PTT’de hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tahsilat işlemleri, maaş ödemeleri ve SGK merkezî ödemeleri de PTT’den yapılıyor.

Herhangi bir PTT işyerine giderek SGK ödemelerinizi gerçekleştirebilir, maaşınızı veya merkezî ödemenizi alabilirsiniz. Bağ-Kur numarası, TC Kimlik Numarası, işyeri sicil numarası, tahsis numarası veya emekli sicil numarasını gişe görevlisine söylemeniz ve görevliye geçerli bir kimlik belgesi sunmanız yeterli oluyor. İşleminiz yalnızca birkaç dakika sürüyor.

PTT, SGK ile ilgili ödeme işlemleriniz için size en yakın adreste.