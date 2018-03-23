SGK batıyor mu? Bakan o iddiaya cevap verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işsizlik rakamları, taşerondan kadroya geçiş, çocuk işçiliği ve istihdam seferberliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda SGK'nın gayrimenkullerini satışa çıkarmasıyla ilgili SGK'nın zarar ettiği ve battığı yönünde iddialar gündeme getirilmişti. Bakan Sarıeroğlu bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kurumun alacaklarına karşılık alınan gayrimenkul fazlalarının satıldığını söyleyen Bakan şunları söyledi.

SGK BATIRYOR MU?

"Ben polemiklerle iş yapan, bu şekilde zamanımı harcamak istemiyorum. Batma diye bir şey söz konusu değil. Sürdürülebilir bir yapımız var."

Gayrimenkuller satılıyor mu satılıyorsa hangi gerekçeyle satılıyor?

-Şöyle, 2012 yılında yasal bir düzenleme gerçekleştirdik. SGK çok fazla alacağı da olan bir kurum. Onunla ilgili de ifadeler var. 'Alacağını takip etmiyor' diye. Biz artık şu anlayışı getirdik. Yıkıcı değil yapıcı bir bakış açısına sahibiz. Borçlarımızın tahsilatında da. Göreve geldikten sonra bütün borcu olan işverenlerimize yazılamızı gönderdik. Gelin konuşalım ödeyememeleriyle ilgili sebepleri ne. Geldiler durumlarıyla ilgili nasıl bir ödeme planı çıkarırsak işletebilirsiniz diye. Eskiden, 2000'li yıllar öncesi gibi icralarla hacizlerle bu iş yürütülemez. Biz tam tersine şuanda yapıcı bir uzlaşı oluşturmaya çalışıyoruz. Aksini yapmamızı kimse beklemesin bizden. Gayrimenkullerin satışı SGK'nın geçmişinde hep olmuş. 2012'de bir yasal düzenleme yapılmış. Borçlarımıza karşı gayrimenkul alarak mahsuplaşma imkanı getirildi. Bu durumdan oldukça fazla gayrimenkul durumumuz var. Bunları biz SPK'nın denetlediği izin verdiği kuruluşlar değerlendirmelerini yapıyoruz. Yeni bir şey değil. Sürekli var. Ama bunlardan polemikler çıkararak negatif hava yaymayı doğru bulmuyorum.

  • Medya 23 Mart 2018 16:39
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