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SGK batıyor mu? Bakan o iddiaya cevap verdi

SGK batıyor mu? Bakan o iddiaya cevap verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu SGK batıyor yönündeki iddialara cevap verdi. Bakan Sarıeroğlu 'her şey yolunda' dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 14:35 - Güncelleme: 23-03-2018 14:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işsizlik rakamları, taşerondan kadroya geçiş, çocuk işçiliği ve istihdam seferberliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarıeroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

- İşsizlik oranlarımız 10.9 seviyesinde gelişmiş durumda. 31 buçuk milyona ulaşmış iş gücü potansiyeli var şuan. Yüzde 33.6'ya ulaşmış durumdayız kadınların iş gücüne katılım oranında. 

- 2018 hedeflerimizi ortaya koyduk. Yeni iş yerlerinin açılması, büyüme oranlarımızın tamamının istihdama yansıması için seferberlik halinde olacağız. Bütün ihracat verilerimiz, sanayimizdeki hareket ve dinamizm ve düzenlemelerimiz ile birlikte Çarşamba günü yasalaştı. İstihdam Paketimiz, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

- Oluşturacağımız sinerji ile 2018 yılında güçlü istihdam artışına devam edeceğiz. Bunların sonucunda da işsizlik durumunda bir düşme sağlanacağına ben inanıyorum.

- Biz oluşturmuş olduğumuz pakette, bütüncül bir şekilde yolumuza bakacağız. Bu sene istihdam seferberliğimiz kapsamında +2 istihdam ile yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz.

SGK BATIYOR İDDİASI
- Çok kapsamlı basın açıklaması gerçekleştirdik. Dünyada örnek hizmetler yapan çok kıymetli kurumumuz. Attığımız her adımı çok ciddi olarak analiz ederek atıyoruz. Hem geleceğimiz hem bugünümüz hem de geçmişimiz.

- Her şey yolunda. Düzenli olarak prim gelirlerimizde ciddi bir artış var. Gece ve gündüz çalışıyoruz. Bundan sonra da daha iyisini yapma gayretinde olacağız. 12 milyon emekli, 25 milyon sigortalımız, 33 milyon aile fertleri var...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 15:16 Daha ne istiyonuz ,hersey yolundadur

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