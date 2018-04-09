Sezon sonu bu diziler final yapacak!

Medya kulislerini yakından takip eden Mesut Yar, son yazısında sezon sonu final yapması beklenen ve gelecek sezonu garantileyen dizileri kaleme aldı. Posta gazetesi televizyon eleştirmeni Mesut Yar, bugün kaleme aldığı köşe yazısında sezon sonunda final yapması muhtemel dizileri kaleme aldı.

Mesut Yar'ın "Bu da kulis loto" başlıklı yazısında final yapması muhtemel yapımlar arasında "Vatanım Sensin" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi iddialı diziler de yer alıyor.