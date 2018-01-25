Sezer İnanoğlu kimdir hangi suçla yargılanıyor?

Türk sinemasının “Sezercik”i, Sezer İnanoğlu (51) eski eşi Mehtap Meral Kaykasoğlu’nu (36) ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. İnanoğlu, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Peki Sezer İnanoğlu kimdir?

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde daha önce görülen duruşmaya başka suçtan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Sezer İnanoğlu, SEGBİS ile katıldı.

Film yapımcısı olduğunu söyleyen İnanoğlu, “Müşteki benim boşandığım eşim olur. Kendisiyle halen görüşüyoruz aramızda bir problem yoktur. Onu telefonda tehdit etmedim. Beni neden bu şekilde şikayet etti bilmiyorum. Böyle bir suç işlemedim. Suçsuzum. Beraatime karar verilsin” dedi.

Hakim, Mehtap Meral’in şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Mahkeme, Sezer İnanoğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile beraatine karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; Mehtap Meral ile Sezer İnanoğlu’nun kızının velayeti annedeydi. Çiftin miras meselesi yüzünden aralarında sorun vardı.

Sezer İnanoğlu, 2014 yılı Eylül ayında Mehtap Meral’i arayarak “Sana yaptıklarının hesabını soracağım, mirasımı yemeye vaktin olmayacak” diyerek tehdit etti.

İnanoğlu 2014 yılı Eylül sonu Ekim ayı başarında yine eşini arayarak “Sen kimsin, bana yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödeyeceksin, ben Sezer İnanoğlu’yum sen kimsin” diyerek tehdit etti. Bu tehditleri Mehtap Meral’in kardeşleri Fevziye ve Zuhal Baykasoğlu tarafından da duyuldu.

Mehtap Meral’in şikayeti üzerine Sezen İnanoğlu hakkında ‘tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıltı.

Mehtap Meral soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde şunları söylemişti:

“2007 yılında evlenmiştik ve 2009 yılında Arzum isimli kızımız dünyaya geldi. Ancak kızımız hastanedeki yanlış tedavi sonucu gözlerini kaybetti. Bu olaydan sonra eski eşim uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucu başladıktan sonra sorunlarımız arttı. 2013 yılında boşandık. Önceleri bir sorun yoktu, fakat son zamanlarda şüphelinin tek mirasçısı kızım Arzum Ayşe olduğu için şüpheli mirasını çocuğumuza bırakmamak bana ve kızıma kötülük yapacağını anladım.”

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SEZER İNANOĞLU KİMDİR? Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970’lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter ‘Sezercik’ adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu’nun kuzenidir.

Sezer İnanoğlu, ‘Sezercik’ adıyla yıldız oldu.Özellikle Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fethetti. Ama ‘Sezercik’ büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007’de Yedikule’de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile’de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik’i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı. Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. Gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe (d.2009) adında bir kız çocukları oldu.

Sezer İnanoğlu’nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz’daki yalılarında 23 Mart 1997’de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu’nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.

Sezer İnanoğlu, 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken evlendiği ve 2,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'ndan 27 Eylül 2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkemece onaylanan protokole göre kızları Arzum Ayşe’nin velayeti anneye verilirken, Sezer İnanoğlu aylık 16 bin lira nafaka ödemeyi, 900 bin liralık bir ev almayı, boşandığı eşinin kullandığı aracı ve onun ailesinin oturduğu evi devretmeyi ve 200 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Kızının tüm masraflarını üstlenen İnanoğlu, eski eşinin evleninceye kadar İnanoğlu soyadını kullanmasına da izin verdi.