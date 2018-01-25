  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Sezer İnanoğlu kimdir hangi suçla yargılanıyor?

Sezer İnanoğlu kimdir hangi suçla yargılanıyor?

Türk sinemasının “Sezercik”i, Sezer İnanoğlu (51) eski eşi Mehtap Meral Kaykasoğlu’nu (36) ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. İnanoğlu, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Peki Sezer İnanoğlu kimdir? Gelin hep birlikte Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu Sezercik'in yaşam öyküsüne bir göz atalım.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-01-2018 11:22 - Güncelleme: 25-01-2018 11:22

Türk sinemasının “Sezercik”i, Sezer İnanoğlu (51) eski eşi Mehtap Meral Kaykasoğlu’nu (36) ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. İnanoğlu, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Peki Sezer İnanoğlu kimdir?

Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde daha önce görülen duruşmaya başka suçtan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Sezer İnanoğlu, SEGBİS ile katıldı.

Film yapımcısı olduğunu söyleyen İnanoğlu, “Müşteki benim boşandığım eşim olur. Kendisiyle halen görüşüyoruz aramızda bir problem yoktur. Onu telefonda tehdit etmedim. Beni neden bu şekilde şikayet etti bilmiyorum. Böyle bir suç işlemedim. Suçsuzum. Beraatime karar verilsin” dedi.

Hakim, Mehtap Meral’in şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Mahkeme, Sezer İnanoğlu’nun üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeni ile beraatine karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; Mehtap Meral ile Sezer İnanoğlu’nun kızının velayeti annedeydi. Çiftin miras meselesi yüzünden aralarında sorun vardı.

Sezer İnanoğlu, 2014 yılı Eylül ayında Mehtap Meral’i arayarak “Sana yaptıklarının hesabını soracağım, mirasımı yemeye vaktin olmayacak” diyerek tehdit etti.

İnanoğlu 2014 yılı Eylül sonu Ekim ayı başarında yine eşini arayarak “Sen kimsin, bana yaptıklarının bedelini ağır şekilde ödeyeceksin, ben Sezer İnanoğlu’yum sen kimsin” diyerek tehdit etti. Bu tehditleri Mehtap Meral’in kardeşleri Fevziye ve Zuhal Baykasoğlu tarafından da duyuldu.

Mehtap Meral’in şikayeti üzerine Sezen İnanoğlu hakkında ‘tehdit’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıltı.

Mehtap Meral soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde şunları söylemişti:

“2007 yılında evlenmiştik ve 2009 yılında Arzum isimli kızımız dünyaya geldi. Ancak kızımız hastanedeki yanlış tedavi sonucu gözlerini kaybetti. Bu olaydan sonra eski eşim uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucu başladıktan sonra sorunlarımız arttı. 2013 yılında boşandık. Önceleri bir sorun yoktu, fakat son zamanlarda şüphelinin tek mirasçısı kızım Arzum Ayşe olduğu için şüpheli mirasını çocuğumuza bırakmamak bana ve kızıma kötülük yapacağını anladım.”

Yeşilçam'ın Sezercik'i 2 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu mahkemeden flaş karar!

 

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?  Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970’lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter ‘Sezercik’ adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu’nun kuzenidir.
Sezer İnanoğlu, ‘Sezercik’ adıyla yıldız oldu.Özellikle Kıbrıs Savaşı’nın anlatıldığı ‘Sezercik Aslan Parçası’ filmiyle gönülleri fethetti. Ama ‘Sezercik’ büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu’ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007’de Yedikule’de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile’de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik’i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı. Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. Gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe (d.2009) adında bir kız çocukları oldu.

Sezer İnanoğlu’nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz’daki yalılarında 23 Mart 1997’de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu’nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.

Sezer İnanoğlu, 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken evlendiği ve 2,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'ndan 27 Eylül 2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkemece onaylanan protokole göre kızları Arzum Ayşe’nin velayeti anneye verilirken, Sezer İnanoğlu aylık 16 bin lira nafaka ödemeyi, 900 bin liralık bir ev almayı, boşandığı eşinin kullandığı aracı ve onun ailesinin oturduğu evi devretmeyi ve 200 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Kızının tüm masraflarını üstlenen İnanoğlu, eski eşinin evleninceye kadar İnanoğlu soyadını kullanmasına da izin verdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sezer İnanoğlu kimdir hangi suçla yargılanıyor? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat