  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sezen Aksu: Üzerime düşeni yapmaya hazırım

Sezen Aksu: Üzerime düşeni yapmaya hazırım

Sezen Aksu, Tuhaf dergisinin yeni yeni sayısında hayvanlar için yazdı. Aksu, "Üzerime düşeni yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-07-2018 10:47 - Güncelleme: 06-07-2018 10:47

Türk müziğinin dev ismi Sezen Aksu, Tuhaf dergisinin yeni sayısı için, hayvanlara yönelik şiddet hakkında bir yazı kaleme aldı.

63 yaşındaki Aksu, yazısında şiddete karşı durma çağrısı yaptı. yaşındaki sanatçı şu sözleri dile getirdi: Türkiye'de hayvan hakları algısının uygulamada ve hukuk düzeyinde benimsenmesi için çok yolumuz var. Bu var oluş mücadelesinde üzerime düşen görevi yerine getirmeye hazırım"

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sezen Aksu: Üzerime düşeni yapmaya hazırım haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • real 06 Temmuz 2018 11:00 sezenin gözünde hayvanlar, geziciler berkinler vs vs bunlar onun için en kıymetli varlıklardır ama bir günde Türk milletinin acısına çilesine atfen bir yazı açıklama gördünüzmü?göremezsiniz görsenizde yapmacık samimiyetsizdir...çünkü onun ve onlar gibilerinin gözünde türk halkının bir değeri yoktur! bizde aptal gibi dinleyelim oda satsın!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Sezen Aksu
SEZEN AKSU KİMDİR?

Fatma Sezen Yıldırım veya bilinen adıyla Sezen Aksu, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarıdır. Öğretmen anne babaya sahip olan Aksu, 3 yaşında ailesiyle İzmir'e taşındı. Bu sürede asi kişiliğiyle dikkat çeken Aksu, dansöz

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro