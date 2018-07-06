Sezen Aksu: Üzerime düşeni yapmaya hazırım

real 06 Temmuz 2018 11:00 sezenin gözünde hayvanlar, geziciler berkinler vs vs bunlar onun için en kıymetli varlıklardır ama bir günde Türk milletinin acısına çilesine atfen bir yazı açıklama gördünüzmü?göremezsiniz görsenizde yapmacık samimiyetsizdir...çünkü onun ve onlar gibilerinin gözünde türk halkının bir değeri yoktur! bizde aptal gibi dinleyelim oda satsın!