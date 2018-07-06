Sezen Aksu: Üzerime düşeni yapmaya hazırım

Türk müziğinin dev ismi Sezen Aksu, Tuhaf dergisinin yeni sayısı için, hayvanlara yönelik şiddet hakkında bir yazı kaleme aldı.
63 yaşındaki Aksu, yazısında şiddete karşı durma çağrısı yaptı. yaşındaki sanatçı şu sözleri dile getirdi: Türkiye'de hayvan hakları algısının uygulamada ve hukuk düzeyinde benimsenmesi için çok yolumuz var. Bu var oluş mücadelesinde üzerime düşen görevi yerine getirmeye hazırım"
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Fatma Sezen Yıldırım veya bilinen adıyla Sezen Aksu, Türk şarkıcı, besteci, söz yazarıdır. Öğretmen anne babaya sahip olan Aksu, 3 yaşında ailesiyle İzmir'e taşındı. Bu sürede asi kişiliğiyle dikkat çeken Aksu, dansözDEVAMI »
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