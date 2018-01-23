Sezen Aksu Mehmet Akif Ersoy'u önce bir aldı şimdi de sattı

Sezen Aksu bu ev yüzünden mahkemelik olmuştu. Mehmet Akif Ersoy'un evini satın alan Sezen Aksu, içerisini yoğun tepkiye, mahkemelere rağmen tadilat ettirmiş ve oturulabilir bir hale getirmişti. Ancak Sezen Aksu'dan çok akla sığmayan bir hareket geldi. Twitter

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Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy’un evini 5 bin dolara kiraya verdi. Mehmet Akif Ersoy’un 1908-1912 yılları arasında Beylerbeyi’nde yaşadığı evi 350 bin liraya satın alan ve içine köklü bir tadilat çalışmasına giren Sezen Aksu, bu yüzden komşularının da tepkisini çekmişti. Twitter

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Abdullah Ağa Hamamı Sokak ‘ta bulunan yalının her köşesini kendi zevkine göre yenilemek isteyen Aksu, 500 bin lira masraf yaparak deyim yerindeyse evi baştan aşağı değiştirdi. Üç katlı eve taşınmak için hazırlık yaparken Aksu, evi kiraya verdi. Twitter

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