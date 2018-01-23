Sezen Aksu Mehmet Akif Ersoy'u önce bir aldı şimdi de sattı

Sezen Aksu Mehmet Akif Ersoy'u önce bir aldı şimdi de sattı

Sezen Aksu bu ev yüzünden mahkemelik olmuştu. Mehmet Akif Ersoy'un evini satın alan Sezen Aksu, içerisini yoğun tepkiye, mahkemelere rağmen tadilat ettirmiş ve oturulabilir bir hale getirmişti. Ancak Sezen Aksu'dan çok akla sığmayan bir hareket geldi.

15
Sezen Aksu Mehmet Akif Ersoy'u önce bir aldı şimdi de sattı

Sezen Aksu, Mehmet Akif Ersoy’un evini 5 bin dolara kiraya verdi. Mehmet Akif Ersoy’un 1908-1912 yılları arasında Beylerbeyi’nde yaşadığı evi 350 bin liraya satın alan ve içine köklü bir tadilat çalışmasına giren Sezen Aksu, bu yüzden komşularının da tepkisini çekmişti.

25
Sezen Aksu Mehmet Akif Ersoy'u önce bir aldı şimdi de sattı

Abdullah Ağa Hamamı Sokak ‘ta bulunan yalının her köşesini kendi zevkine göre yenilemek isteyen Aksu, 500 bin lira masraf yaparak deyim yerindeyse evi baştan aşağı değiştirdi. Üç katlı eve taşınmak için hazırlık yaparken Aksu, evi kiraya verdi.

35
Sezen Aksu Mehmet Akif Ersoy'u önce bir aldı şimdi de sattı

Sezen Aksu'nun İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Beylerbeyi'ndeki evini 1.5 milyon lira yerine 350 bin liraya satın aldığı ortaya çıktı. Milliyet’te yer alan habere göre, Minik Serçe Sezen Aksu evi satın aldıktan sonra yaklaşık 500 bin lira harcayarak içini tamamen değiştirdi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat