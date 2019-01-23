Seyyid Tahir Özışık son yolculuğuna uğurlanıyor!

İnternethaber Yayın Grubu'nun sahibi Hadi Özışık ve ailesi 87 yaşında hayata veda eden babaları Seyyid Tahir Özışık'ı bugün son yolculuğuna uğurluyor. Tahir Özışık'ın cenazesi Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nden kaldırılıyor.

Cenazeye siyaset, medya ve iş dünyasından çok sayıda sayıda isim katılıyor. Cenazeye katılanlar arasında TBMM Başkanı AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Usal, Vali Hüseyin Avni Coş, CHP Milletvekili Levent Gültekin, Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül, Mehmet Sevigen, Cübbeli Ahmet Hoca, Ali Ağaoğlu, Mete Yarar var.