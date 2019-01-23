Seyyid Tahir Özışık eli öpülen bir adamdı ama eşi söz konusu olunca el de öperdi

İnternethaber Yayın Grubu'nun sahibi Hadi Özışık'ın babası Seyyid Tahir Özışık bugün son yolculuğuna uğurlanırken geride sevgi dolu, mütevazilikle yaşanmış bir hayat bıraktı.

Seyyid Tahir Özışık eli öpülen bir adamdı ama eşi söz konusu olunca el de öperdi

Seyyid Tahir Özışık emekli bir imamdı... 87 yaşında hayatına gözlerini yumana kadar çocuklarına ahlaklı olmayı, vatanını milletini sevmeyi, kibirden riyadan uzak durmayı ve en önemlisi kadına saygıyı ve sevgiyi öğretti. Hayatını da örnek olacak şekilde yaşadı.

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Seyyid Tahir Özışık eli öpülen bir adamdı ama eşi söz konusu olunca el de öperdi

Biri kız 7 çocuk sahibi oldu. Eşi Cemile Özışık ile birlikte bir imam maaşıyla onları kimseye muhtaç etmeden büyüttü. Gün geldi yokluk yaşadı hepsine birden yetişemedi. Ama hiçbir zaman bir şeyi asla eksik etmedi: sevgisini...

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Seyyid Tahir Özışık eli öpülen bir adamdı ama eşi söz konusu olunca el de öperdi

Son nefesini verene kadar çocuklarına ilim öğretti, manevi dünyanın ebedi aleme tercih edilmemesini öğütledi. Seyyid Tahir Özışık gerçek aleme doğru yolculuğuna çıkarken geride işte bunları bıraktı...

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Seyyid Tahir Özışık eli öpülen bir adamdı ama eşi söz konusu olunca el de öperdi

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