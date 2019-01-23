Seyyid Tahir Özışık eli öpülen bir adamdı ama eşi söz konusu olunca el de öperdi

Seyyid Tahir Özışık emekli bir imamdı... 87 yaşında hayatına gözlerini yumana kadar çocuklarına ahlaklı olmayı, vatanını milletini sevmeyi, kibirden riyadan uzak durmayı ve en önemlisi kadına saygıyı ve sevgiyi öğretti. Hayatını da örnek olacak şekilde yaşadı.

Biri kız 7 çocuk sahibi oldu. Eşi Cemile Özışık ile birlikte bir imam maaşıyla onları kimseye muhtaç etmeden büyüttü. Gün geldi yokluk yaşadı hepsine birden yetişemedi. Ama hiçbir zaman bir şeyi asla eksik etmedi: sevgisini...