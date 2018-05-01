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Seyyar satıcılarda 1 Mayıs bereketi

Seyyar satıcılarda 1 Mayıs bereketi

Kutlamaların yapılacağı Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarırken, seyyar satıcıların da yüzünü güldürdü

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 12:56 - Güncelleme: 01-05-2018 12:56

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasının yapılacağı Maltepe'deki miting alanında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar sayesinde seyyar satıcıların da yüzü güldü.

Maltepe'ye gitmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'un ilçelerinde belirlenen noktalarda sabah saatlerinde toplandı. Ellerinde çeşitli pankart ve flamalar taşıyan, sloganlar atan katılımcılar, etkinliğin düzenleneceği alanın girişinde, bir süre oturarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Sahil yolunda ve parklarda oturan katılımcılar, birbirleriyle sohbet ederken, su, simit, erik, sandviç, balık-ekmek, mısır ve köfte-ekmek satan seyyar satıcıların da yüzünü güldürdü.

1 Mayıs kutlamalarına aileleriyle katılan bazı çocuklar da yanlarında getirdikleri futbol topu ve balonlarla oynadı.

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Kaynak : AA

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