Şeytanın bile aklına gelmez!

Şeytanın bile aklına gelmez!

Kötü günler için biraz para ya da altın saklamak istiyorsunuz banka sizin için uygun bir yöntem değil, kasa kiralamak ise küçük bir servet! birikiminizi evde saklamak istediniz diyelim nereye saklarsınız? Eve girebilecek bir hırsızdan, ya da evin meraklı üyelerinden paranızı, altınınızı ya da küçük sırrınız olan belgeleri saklamak için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yer bulmalısınız. Eğer aklınıza çekmecenin dip köşesi, paspasın altı gibi oldukça sıradan yöntemler geliyorsa bu galeriye mutlaka bir göz atın. Sadece para ya da altınlar için değil kapıda kalmamak için dış kapı anahtarınız saklayabileceğiniz yegane öneriler sizleri bekliyor.

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Şeytanın bile aklına gelmez!

Kötü günler için biraz para ya da altın saklamak istiyorsunuz banka sizin için uygun bir yöntem değil, kasa kiralamak ise küçük bir servet! birikiminizi evde saklamak istediniz diyelim nereye saklarsınız? Eve girebilecek bir hırsızdan, ya da evin meraklı üyelerinden paranızı, altınınızı ya da küçük sırrınız olan belgeleri saklamak için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yer bulmalısınız. Eğer aklınıza çekmecenin dip köşesi, paspasın altı gibi oldukça sıradan yöntemler geliyorsa bu galeriye mutlaka bir göz atın. Sadece para ya da altınlar için değil kapıda kalmamak için dış kapı anahtarınız saklayabileceğiniz yegane öneriler sizleri bekliyor.

249
Şeytanın bile aklına gelmez!

Kötü günler için biraz para ya da altın saklamak istiyorsunuz banka sizin için uygun bir yöntem değil, kasa kiralamak ise küçük bir servet! birikiminizi evde saklamak istediniz diyelim nereye saklarsınız? Eve girebilecek bir hırsızdan, ya da evin meraklı üyelerinden paranızı, altınınızı ya da küçük sırrınız olan belgeleri saklamak için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yer bulmalısınız. Eğer aklınıza çekmecenin dip köşesi, paspasın altı gibi oldukça sıradan yöntemler geliyorsa bu galeriye mutlaka bir göz atın. Sadece para ya da altınlar için değil kapıda kalmamak için dış kapı anahtarınız saklayabileceğiniz yegane öneriler sizleri bekliyor.

349
Şeytanın bile aklına gelmez!

Kötü günler için biraz para ya da altın saklamak istiyorsunuz banka sizin için uygun bir yöntem değil, kasa kiralamak ise küçük bir servet! birikiminizi evde saklamak istediniz diyelim nereye saklarsınız? Eve girebilecek bir hırsızdan, ya da evin meraklı üyelerinden paranızı, altınınızı ya da küçük sırrınız olan belgeleri saklamak için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yer bulmalısınız. Eğer aklınıza çekmecenin dip köşesi, paspasın altı gibi oldukça sıradan yöntemler geliyorsa bu galeriye mutlaka bir göz atın. Sadece para ya da altınlar için değil kapıda kalmamak için dış kapı anahtarınız saklayabileceğiniz yegane öneriler sizleri bekliyor.

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