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Şeytanı yaya bıraktılar! 3 yıl önce ölen emekli doktorun...

Şeytanı yaya bıraktılar! 3 yıl önce ölen emekli doktorun...

İSTANBUL'da 4 dolandırıcı, 38 yıl önce düzenlenmiş gibi hazırladıkları sahte evlatlık belgesiyle 2015 yılında ölen doktorun bankalardaki 2 milyon lirası ile 80 bin Amerikan dolarını çekti, Kadıköy’deki 23 dairesi ile bir binadaki yüzde 33 hissesini üzerlerine geçirmeye çalışırken yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 13:24 - Güncelleme: 29-03-2018 13:24

Şüphelilerin 38 yıl önce hazırlanmış gibi gösterdiği sahte evlatlık belgesiyle son 2 yılda her ay 60 bin lira kira aldıkları tespit edildi. 44 yıllık el yazısı ve imza örnekleri karşılaştırıldı, evrakların sahteliği ortaya çıkartıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun yıllar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 16 Aralık 2015 yılında 88 yaşında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü’nün çeşitli bankalarda bulanan yaklaşık 2 milyon lira, 80 bin Amerikan dolarının çekildiğini ve Kadıköy’de bulunan 23 daire ve bir binada bulunan dairelerin yüzde 33’ünün ele geçirilmeye çalışıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

NOTER KATİBİ, TERCÜME BÜROSU SAHİBİ, HUKUK BÜROSU ÇALIŞANI VE TAMİRCİ SAHTE EVLAT
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hatice Güzin Göllü’yle ilgili yaptığı detaylı incelemede emekli hekimin kimsesiz ve varisi olmadığını belirledi. Göllü’nün hayatını kaybetmesinden sonra bankalarda bulunan paraları bankalardan çeken ve gayrimenkulleri üstüne geçirmeye çalışan 4 şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri Noter Başkatibi Ayhan K., sahte evlatlık belgesi düzenlenen tamirci Ahmet K., Hukuk bürosu çalışanı Murat G.,ve Tercüme bürosu bulunan Tamer O'yu  dün yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesinde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 4 şüpheli hakkında, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

25 MİLYON LİRALIK GAYRİMENKULU ÜZERLERİNE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR
Polis, Noter Başkatibi Ayhan K'nın , Ahmet K'ye sahte evlatlık belgesi düzenlediğini, yaşlı kadına ait bankalardaki nakit paraları çektiklerini ve gayrimenkulleri üzerlerine hazırladıkları sahte belgelerle üzerlerine geçirmeye çalıştıklarını belirledi.

HER AY 60 BİN LİRA KİRA ALMIŞLAR
Polis ekipleri, 4 şüphelinin  Göllü’ye ait dairelerden ölümünden sonra yaklaşık 2 yıl boyunca her ay yaklaşık 60 bin lira kira aldıklarını da tespit etti.


Emekli doktor Hatice Güzin Göllü 3 yıl önce ölmüştü

38 YIL ÖNCE DÜZENLENMİŞ GİBİ GÖSTERİLEN SAHTE EVLATLIK BELGESİ YAŞLI KADININ 1974-1980 YILLARINA AİT EL YAZILARIYLA ORTAYA ÇIKARTILDI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte evlatlık belgesini araştırdığı sırada 1980 yılında görevli bir hakimin imzasını taklit eden şüphelilerin, Hatice Güzin Göllü’nün 'akıl sağlığı yerindedir' ve Göllü’nün varisi Ahmet K (Göllü) diyerek belgeler hazırladıklarını tespit etti.  Polis ekipleri belgelerin gerçekliğinin tespiti için 2015 yılında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü’nün Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1974-1980 yıllarına ait 44 yıllık imza ve yazı örnekleri temin etti. Yapılan incelemede mahkeme tarafından verilen evlat edinme kararının sahte olduğunu ortaya çıkarttı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • vayy bee 29 Mart 2018 13:54 şeytana pabucu ters giydirmek böyle birşey sanırım

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