Şeyma Subaşı’yla yakalanan DJ Guido Senia ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz yıl sonu ayrılan Şeyma Subaşı, arkadaşlarıyla birlikte yurtdışına çıkarak soluğu tatilde almıştı. Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia ile Meksika Tulum’da bir plajda görüntülenmiş ancak taraflar bu görüntülerle ilgili konuşmamıştı.

''HER ŞEYİ KADERE BIRAKALIM'': Guido’nun bir takipçisinin birlikte görüntülendiği Subaşı'nı sorması üzerine ünlü DJ ilk kez konuştu. Senia kendisine yöneltilen; “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu?” sorusuna “Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım” yanıtını verdi.