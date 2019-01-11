Şeyma Subaşı’yla yakalanan DJ Guido Senia ilk kez konuştu

Şeyma Subaşı'nın Meksika'da yeni birlikteliğe yelken açtığı iddia edilen Fransız DJ Guido Senia ile kez konuştu. Guido, "İlişkiniz var mı?" sorusuna, bakın nasıl cevap verdi.

Şeyma Subaşı’yla yakalanan DJ Guido Senia ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz yıl sonu ayrılan Şeyma Subaşı, arkadaşlarıyla birlikte yurtdışına çıkarak soluğu tatilde almıştı. Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia ile Meksika Tulum’da bir plajda görüntülenmiş ancak taraflar bu görüntülerle ilgili konuşmamıştı.

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Şeyma Subaşı’yla yakalanan DJ Guido Senia ilk kez konuştu

''HER ŞEYİ KADERE BIRAKALIM'': Guido’nun bir takipçisinin birlikte görüntülendiği Subaşı'nı sorması üzerine ünlü DJ ilk kez konuştu. Senia kendisine yöneltilen; “Şeyma ile ilgili sorulara cevap vermiyorsunuz, bir ilişkiniz var mı yok mu?” sorusuna “Kim bilir! Hadi her şeyi kadere bırakalım” yanıtını verdi.

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Şeyma Subaşı’yla yakalanan DJ Guido Senia ilk kez konuştu

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'in aşk yaşadığı iddia edildi.

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Şeyma Subaşı’yla yakalanan DJ Guido Senia ilk kez konuştu

Itır Esen ile Şeyma Subaşı'nın birbirine benzerlikleri de sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

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