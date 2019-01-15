Şeyma Subaşı'nın videosu ifşa oldu Eser Yenenler uyuşturucu mu kullanıyor?

Türk televizyonlarının Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığı isimlerden biri olan Eser Yenenler, ortaya çıkan yeni görüntüleri hakkında adeta linç yedi. Şeyma Subaşı'nın önde şarkı söylediği bir videoda DJ kabininde bulunan Eser Yenenler'in, eğilerek uyuşturucu içtiği iddia edildi. Ünlü isim video hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.
Videoda Eser Yenenler'in masanın önüne eğildiği görülürken çakmakla gizlice uyuşturucusunu yaktığı iddia edildi. Eser Yenenler, sosyal medyada bir anda yayılan bu görüntülerin 3 sene öncesine ait olduğunu söyledi. Yaptığı açıklamada kendisine neden böylesine ağır bir şekilde yüklenildiğini anlayamadığını söyleyen ünlü sunucu, tek kötü alışkanlığının sigara olduğunu ve onu da bıraktığını açıkladı.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI: Geçtiğimiz günlerde şiddetli mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan oyuncu Eser Yenenler, hastane çıkışı “Eser Bey, alkolü fazla kullandığınız ve bu yüzden mide ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğiniz iddiaları var” sorusuna, “Yok öyle bir şey” yanıtını vermişti ancak Yenenler'in bitkin ve yorgun hali de dikkatlerden kaçmamıştı.
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