Şeyma Subaşı'nın ağzını açtırdılar 'İşiniz gücünüz olsun...'

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı, sosyal medyayı kasıp kavurmaya, adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'de sosyal medyayı farklı bir boyuta taşıyan Şeyma Subaşı Ilıcalı, kendisine yapılan yorumları da sıkı sıkıya takip ediyor.

Bu yorumlara yetişmek hayli zor ama Şeyma Subaşı Ilıcalı, gördüğüne cevap yapıştırmadan edemiyor. Binlerce yorum alan Şeyma Subaşı Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bir yoruma daha cevap verdi. İşte Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın o cevabı.

Miami'de bulunan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından 'Bye bye Miami i'll be back soon ( Yakında döneceğim) yazılı bir paylaşımda bulundu. Bunu gören bir takipçisi Şeyma Subaşı'nı sert sözlerle eleştirerek, " Neyin özentisi bu İngilizce yazıyorsun, Sydney'de yaşıyorum. Senin yaşında kızlarım var. Burada doğma büyümeler. Türkçe müzik unutmasınlar diye Türk okuluna gönderdim" yazdı.