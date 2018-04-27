Şeyma Subaşı'nın ağzını açtırdılar 'İşiniz gücünüz olsun...'

TV 8'in patronu yapımcı Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı, Instagram'da kendisine gelen yorumları bir bir takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir yoruma Şeyma Subaşı Ilıcalı cevap vermeden edemedi. İşte Şeyma Subaşı'nın takipçisine o cevabı.

Şeyma Subaşı'nın ağzını açtırdılar 'İşiniz gücünüz olsun...'

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı, sosyal medyayı kasıp kavurmaya, adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'de sosyal medyayı farklı bir boyuta taşıyan Şeyma Subaşı Ilıcalı, kendisine yapılan yorumları da sıkı sıkıya takip ediyor.

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Şeyma Subaşı'nın ağzını açtırdılar 'İşiniz gücünüz olsun...'

Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi buluna Şeyma Subaşı, sosyal medyayı artık bir iş koluna dönüştürdü. Instagram'da paylaştığı fotoğrafları özenle çekiliyor ardından düzenleniyor. Haliyle fotoğraflarına binlerce yorum ve beğeni yağıyor.

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Şeyma Subaşı'nın ağzını açtırdılar 'İşiniz gücünüz olsun...'

Bu yorumlara yetişmek hayli zor ama Şeyma Subaşı Ilıcalı, gördüğüne cevap yapıştırmadan edemiyor. Binlerce yorum alan Şeyma Subaşı Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bir yoruma daha cevap verdi. İşte Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın o cevabı.

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Şeyma Subaşı'nın ağzını açtırdılar 'İşiniz gücünüz olsun...'

Miami'de bulunan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından 'Bye bye Miami i'll be back soon ( Yakında döneceğim) yazılı bir paylaşımda bulundu. Bunu gören bir takipçisi Şeyma Subaşı'nı sert sözlerle eleştirerek, " Neyin özentisi bu İngilizce yazıyorsun, Sydney'de yaşıyorum. Senin yaşında kızlarım var. Burada doğma büyümeler. Türkçe müzik unutmasınlar diye Türk okuluna gönderdim" yazdı.

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