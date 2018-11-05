Şeyma Subaşı'nın ablası görenleri hayrete düşürdü!

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, önceki gün yeğeni Melisa'nın doğum gününde görüntülenmişti. Açıl, şimdi de Outdoor&Fitness için objektif karşısına geçti. Pilates eğitmeni olan Kübra Açıl, fit vücudu ve genç görünümüyle sosyal medyada gündeme oturmayı başardı.
Bir dönem Survivor ve Yetenek Sizsiniz Türkiye'de sunuculuk yapan Açıl, İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi’nden mezun oldu. Kübra Açıl, bir süre sosyal medya fenomeni kardeşi Şeyma Subaşı ile birlikte aynı voleybol takımında oynadı.
Futbolcu eşi Merthan Açıl ile evliliğinden Duru adında bir kızı olan Kübra Açıl, hamilelik sürecinde 95 kiloya kadar çıktı.
Hamilelik döneminde pek çok kadının yaşadığı bu sorunlarla baş etmek için harekete geçen Açıl, “Şimdi yeni anne olan kadınlara sakin ol, geçecek diyorum ve kendimi örnek gösteriyorum." şeklinde konuştu.
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