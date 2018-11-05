Şeyma Subaşı'nın ablası görenleri hayrete düşürdü!

Acun Ilıcalı ile birlikte önceki gün kızı Melisa'nın doğum gününü kutlayan Şeyma Subaşı, ablası Kübra Açıl'ı da davet etti. Sosyal medyada Subaşı'nın ablasını daha genç ve fit görenler şaşkına döndü.

Şeyma Subaşı'nın ablası görenleri hayrete düşürdü!

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, önceki gün yeğeni Melisa'nın doğum gününde görüntülenmişti. Açıl, şimdi de Outdoor&Fitness için objektif karşısına geçti. Pilates eğitmeni olan Kübra Açıl, fit vücudu ve genç görünümüyle sosyal medyada gündeme oturmayı başardı.

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Şeyma Subaşı'nın ablası görenleri hayrete düşürdü!

Bir dönem Survivor ve Yetenek Sizsiniz Türkiye'de sunuculuk yapan Açıl, İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi’nden mezun oldu. Kübra Açıl, bir süre sosyal medya fenomeni kardeşi Şeyma Subaşı ile birlikte aynı voleybol takımında oynadı.

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Şeyma Subaşı'nın ablası görenleri hayrete düşürdü!

Futbolcu eşi Merthan Açıl ile evliliğinden Duru adında bir kızı olan Kübra Açıl, hamilelik sürecinde 95 kiloya kadar çıktı.

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Şeyma Subaşı'nın ablası görenleri hayrete düşürdü!

Hamilelik döneminde pek çok kadının yaşadığı bu sorunlarla baş etmek için harekete geçen Açıl, “Şimdi yeni anne olan kadınlara sakin ol, geçecek diyorum ve kendimi örnek gösteriyorum." şeklinde konuştu.

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