Şeyma Subaşı'dan samimi açıklamalar! Acun bana çok akıllısın diyor

Acun Ilıcalı'nın eşi Instagram'ın fenomen ünlüsü Şeyma Subaşı bir dergiye verdiği röportajda çok özel açıklamalarda bulundu. Acun'la asala büyük bir kavga etmediğini belirten Subaşı, "Acun bana fazla akıllısın, seninle uğraşmak zor diyor" diye konuştu

Şeyma Subaşı'dan samimi açıklamalar! Acun bana çok akıllısın diyor

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaptığı, giydiği, söylediği her şeyle gündem olan Şeyma Subaşı yine çok konuşulacak. BeStyle için Mardin’de objektif karşısına geçti. Subaşı, dergiye hakkında merak edilenleri de anlattı. İşte Şeyma Subaşı'nın dikkat çeken röportajından satırbaşları...

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Şeyma Subaşı'dan samimi açıklamalar! Acun bana çok akıllısın diyor

Çok konuşulan biri olmak nasıl bir duygu?

- Çeşme’de, İstanbul’da, nerede olursam olayım, bir anda bütün gözler bana dönüyor. Sonuçta hareketlerime dikkat etmek zorunda kalıyorum. Biri fotoğrafımı çekiyor. O sırada bir şey yiyorsam, acaba ağzımı çok mu açtım diye geriliyorum. Tuvalete gidiyorum, peşimden 20 kişi geliyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Evet, zor ve yorucu ama bu kadar tanınmak ve sevilmek de bir o kadar güzel.

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Şeyma Subaşı'dan samimi açıklamalar! Acun bana çok akıllısın diyor

Acun Ilıcalı ile uzun bir beraberlik sonunda evlendiniz. Evlilik şart mıydı sence?

- Güzel soru, çok teşekkürler. Nasıl cevap versem bilemedim bir anda... Kadın ve erkek o kadar ayrı iki karakter ki, bir arada yaşamaları gerçekten zor. Ayrı ayrı yaratılan iki canlıyı bir eve koyup ömür boyu birlikte yaşatma fikri çok korkunç. Evlilik kelimesi zaten çok korkutucu... Aslında insan doğasına aykırı. Evlilik şart mıydı? Evet, şarttı artık. Özellikle Melisa’dan ve yaşanmışlıklarımızdan sonra gelinecek nokta, kesinlikle evlilikti.

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Şeyma Subaşı'dan samimi açıklamalar! Acun bana çok akıllısın diyor

Standartların dışında bir evlilik sizin yaşadığınız. Mesela ne zaman görüşebiliyorsunuz?

- Acun’la vıcık vıcık bir evliliğimiz yok. Şu an Bebek’te açacağım kafeyle ilgili oldukça yoğun çalışıyorum. Seyahatlerim çok fazla. Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, öğrenmeyi çok seviyorum. Sadece moda ile ilgili olan bir aplikasyonum var, bu aralar onunla daha çok ilgilenmeye başladım. Yani ben de yoğun bir dönemdeyim. Acun çok çok fazla çalışıyor, işine odaklı. Buna rağmen yine de, her ay en fazla 1 hafta görüşemiyoruz, bunun dışında sürekli birlikteyiz, birlikteyken de çok kaliteli zaman geçiriyoruz.

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