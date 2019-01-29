Şeyma Subaşı sosyal medya temizliği yaptı Acun Ilıcalı'yı sildi!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra uzun süre sesizliğini korudu. Hakkında yazılan hiçbir şeye cevap vermedi. Ardından, Ayşe Armağan ile çok konuşulacak bir röportja imza attı. Attığı her adım, sosyal medyada yaptığı her paylaşım ile gündem olan Subaşı, boşandıktan sonrad a sıkça adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, yine çok konuşulacak bir şey yaptı. Sosyal medya hesabını temizledi.

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