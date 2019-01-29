Şeyma Subaşı sosyal medya temizliği yaptı Acun Ilıcalı'yı sildi!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra uzun süre sesizliğini korudu. Hakkında yazılan hiçbir şeye cevap vermedi. Ardından, Ayşe Armağan ile çok konuşulacak bir röportja imza attı. Attığı her adım, sosyal medyada yaptığı her paylaşım ile gündem olan Subaşı, boşandıktan sonrad a sıkça adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, yine çok konuşulacak bir şey yaptı. Sosyal medya hesabını temizledi.
Subaşı, Ayşe Armağan ile Bebek'te sağlıklı yiyeceklerin satıldığı kafesinde uzun bir röpotaj yaptı. Eski eşlerin adı boşanmanın hemen ardından başkalarıyla anılmaya başladı. Genç kadın bu röpotajda merak edilenleri cevapladı. Daha röportajın etkisi geçmeden, bu defa sosyal medya hesabında bir temizlik yaptı.
Son zamanlarda ismi Itır Esen ile anılan ünlü televizyoncunun fotoğrafları ne zaman sileceği ise merak konusu...
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