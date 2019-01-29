Şeyma Subaşı sosyal medya temizliği yaptı Acun Ilıcalı'yı sildi!

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde boşanmanın ardından ilk kez Ayşe Armağan'a konuştu. Merak edilenleri cevapladı. O röportajın hemen ardından ise sosyal medya temizliği yaptı.

Şeyma Subaşı sosyal medya temizliği yaptı Acun Ilıcalı'yı sildi!

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra uzun süre sesizliğini korudu. Hakkında yazılan hiçbir şeye cevap vermedi. Ardından, Ayşe Armağan ile çok konuşulacak bir röportja imza attı. Attığı her adım, sosyal medyada yaptığı her paylaşım ile gündem olan Subaşı, boşandıktan sonrad a sıkça adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, yine çok konuşulacak bir şey yaptı. Sosyal medya hesabını temizledi.

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Şeyma Subaşı sosyal medya temizliği yaptı Acun Ilıcalı'yı sildi!

Subaşı, Ayşe Armağan ile Bebek'te sağlıklı yiyeceklerin satıldığı kafesinde uzun bir röpotaj yaptı. Eski eşlerin adı boşanmanın hemen ardından başkalarıyla anılmaya başladı. Genç kadın bu röpotajda merak edilenleri cevapladı. Daha röportajın etkisi geçmeden, bu defa sosyal medya hesabında bir temizlik yaptı.

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Şeyma Subaşı sosyal medya temizliği yaptı Acun Ilıcalı'yı sildi!

Acun Ilıcalı ile birlikte çekilmiş olduğu bütün fotoğraflarını sildi. Ancak genç kadının gelinlikle olan fotoğraflarının bazılarını silmemesi düşündürdü. Acun Ilıcalı'nın sayfasında ise ikilinin eski fotoğrafları hala duruyor.

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Şeyma Subaşı sosyal medya temizliği yaptı Acun Ilıcalı'yı sildi!

Son zamanlarda ismi Itır Esen ile anılan ünlü televizyoncunun fotoğrafları ne zaman sileceği ise merak konusu...

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