Şeyma Subaşı o ünlüye mi benzemeye çalışıyor ?

Şeyma Subaşı; stil ve tatil tercihleriyle konuşuluyor. 2.5 milyon Instagram takipçisiyle özellikle sosyal medyanın gündeminde olan Subaşı'nın da özendiği, zaman zaman benzemeye çalıştığı hatta kıyafet tarzını benimsediği ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz?

Şeyma Subaşı o ünlüye mi benzemeye çalışıyor ?

Şeyma Subaşı hem Acun Ilıcalı ile olan evliliği hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde. Övgüler kadar eleştirilerin de hedefi olan Şeyma Subaşı; stil ve tatil tercihleriyle konuşuluyor. 2.5 milyon Instagram takipçisiyle özellikle sosyal medyanın gündeminde olan Subaşı'nın da özendiği, zaman zaman benzemeye çalıştığı hatta kıyafet tarzını benimsediği ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hailey Baldwin ve Şeyma Subaşı arasında dikkat çeken benzerlikler...

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Şeyma Subaşı o ünlüye mi benzemeye çalışıyor ?

Instagram fenomeni Şeyma Subaşı ile manken Hailey Baldwin arasındaki benzerlik daha önce dikkatinizi çekti mi? İki ünlü isim kimi zaman Instagram paylaşımlarında birbirlerini öylesine "çağrıştırıyorlar ki" şaşırmamak elde değil. İşte iki genç kadının sosyal medyadaki benzer paylaşımları. Sol karedekiler Hailey Baldwin, sağdakiler ise Hailey Baldwin. Şaşırtan benzerliği kendi gözlerinizle görün.

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Şeyma Subaşı o ünlüye mi benzemeye çalışıyor ?

Aslına bakılırsa Şeyma Subaşı'nın hiçbir şey yapmasa bile fiziksel olarak kardeşi hatta ikizi kadar benzeştiği bu ünlü son dönemlerin en gözde modellerinden Hailey Baldwin. Hürriyet'in haberine göre; Hollywood'un nüfuzlu ailelerinden birine mensup olan 21 yaşındaki Baldwin, ile 27 yaşındaki Subaşı arasındaki fiziksel benzerlik gerçekten dikkat çekici.

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Şeyma Subaşı o ünlüye mi benzemeye çalışıyor ?

Öyle ki Baldwin ile New York'ta bir restoranda karşılaşan Subaşı onunla hatıra pozu çektirip Instagram'da paylaştığında takipçilerinden de "ikiz gibisiniz" tarzında yorumlar almıştı.

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