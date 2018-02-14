Şeyma Subaşı o ünlüye mi benzemeye çalışıyor ?

Şeyma Subaşı hem Acun Ilıcalı ile olan evliliği hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde. Övgüler kadar eleştirilerin de hedefi olan Şeyma Subaşı; stil ve tatil tercihleriyle konuşuluyor. 2.5 milyon Instagram takipçisiyle özellikle sosyal medyanın gündeminde olan Subaşı'nın da özendiği, zaman zaman benzemeye çalıştığı hatta kıyafet tarzını benimsediği ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hailey Baldwin ve Şeyma Subaşı arasında dikkat çeken benzerlikler...

