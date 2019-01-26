Şeyma Subaşı direk dansı yaptı ortalık yıkıldı

Bir süredir Phuket'te tatil yapan Şeyma Subaşı'nın İstanbul'a gelmeden önceki son gecesinde arkadaşlarıyla beraber bir partiye katıldığı ortaya çıktı. Partide Şeyma Subaşı'nın DJ sevgilisi Guido Senia ile samimi halleri dikkat çekti. Sevgilisiyle görüntüleri uzun süre konuşulan Subaşı şimdi de direk dansıyla gündeme geldi.

Twitter

Facebook 2 8