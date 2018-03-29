Şeyla Halis kimdir aslen nereli Avlu dizisi Jale Şahin Azra'nın sağ kolu

Şeyla Halis kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları Star Tv'deki Avlu dizisi performansından sonra yine merak konusu oldu. Star Tv'de Avlu dizisinde Jale Şahin karakterine can veren Şeyla Halis tam not aldı. Avlu dizisi Jale Şahin Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.

ŞEYLA HALİS KİMDİR: 1977 doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Şeyla Halis kendisi gibi oyuncu Bekir Çiçekdemir ile evlidir. 2009 doğumlu Selin Çiçekdemir isminde bir kızı vardır.

Rol aldığı Çiçek Taksi ve Cennet Mahallesi dizilerinde canlandırdığı komik karakterler ile büyük beğeni kazanmıştır. Ayrıca Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide de rol alan Şeyla Halis Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Piyano Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. 1999 senesinde kamera karşısına geçmiş ve bugüne kadar sinema, dizi ve bir çok reklam’da görev almıştır.

Dormen Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık gibi tiyatro topluluklarında görev yapmıştır.

JALE ŞAHİN - Şeyla Halis: Jale, tutuklu ve hükümlülerin temsilcisi. Genel olarak herkese şefkat gösteren, eğitimli, yumuşak biri. Azra’nın çetesine bağlı. Cezaevine girmeden önce bir bankada müdürmüş. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden zimmetine para geçirmiş. Suçüstü yakalanmış.

AVLU KONUSU NEDİR: Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA İDDİALI İSİM: Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

YÜKSEL AKSU KİMDİR: Yüksel Aksu kimdir, Dondurmam Gaymak filminin yönetmenidir.

Yüksel Aksu, 1966 yılında Muğla‘nın Ula ilçesinde doğmuştur. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sin mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

Yüksel Aksu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler verdi.

1997 yılında başrollerinde Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey‘in oynadığı “İnce İnce Yasemince” adlı televizyon dizisinde yönetmenlik yaptı.

1999 – 2001 yılları arasında yapımcılığını Osman Yağmurdereli‘nin yaptığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu, Nihat Durak, Emine Karagüllü ekibinin yaptığı “Yılan Hikayesi” adlı dizide Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Süleyman Turan, Emre Kınay, Nail Kırmızıgül, Hakan Bilgin, Ferhat Yılmaz, Bülent Şakrak, Görkem Yeltan, Bülent Polat gibi oyuncular oynadı.

2005 yılında yapımcılığını yaptığı, senaryosunu yazığı “Dondurmam Gaymak” filminin yönetmenliğini yaptı. Filmde sadece profesyonel oyuncu olarak Turan Özdemir oynarken oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşturuldu. Bu film ile de birçok ödül aldı.

2011 yılında senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı “Entelköy Efeköy’e Karşı” filminde başrollerde Şahin Irmak oynadı.

2015 yılında başrolünde Cem Yılmaz‘ın oynadığı “İftarlık Gazoz” filminin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı.