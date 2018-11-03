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Seyir terasından uçan aracın altında kaldı

Seyir terasından uçan aracın altında kaldı

Uşak'ta piknik alanındaki seyir terasından düşen minibüsün altında kalarak feci şekilde can veren kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 18:41 - Güncelleme: 03-11-2018 18:41

Uşak'ta piknik alanındaki seyir terasından düşen minibüsün altında kalan 1 kişi yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alarak olay yerine gelen Ünoğlu'nun yakınları fenalık geçirdi. 

Alınan bilgiye göre İsmet Ünoğlu (26), Fahrettin Koç (32) ve Fadime İşgören (21) öğle saatlerinde minibüsle Göğem Göleti'ne pikniğe gitti.  Seyir terasının üzerindeki masada piknik yapan Fadime İşgören, bir süre sonra yönünü değiştirmek için minibüse bindi.

İşgören'in çalıştırdığı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak önce piknik yapan arkadaşlarına çarptı, ardından yaklaşık 3 metre yükseklikteki terastan aşağı düştü.

Bu sırada alanda oturan İsmet Ünoğlu, minibüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü İşgören ile Fahrettin Koç, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Savcılık incelemesinin ardından Ünoğlu'nun cesedi sıkıştığı minibüsün altından çıkarılarak, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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