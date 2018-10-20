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Seyir halindeyken fark etti! Dehşete düştü

Seyir halindeyken fark etti! Dehşete düştü

Sahipleri tarafından bakılmayan keçiler açlıktan telef oldu. Çiftlikte çalışan işçilerin ise telef olan keçileri bir çukura atarak yaktığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 15:08 - Güncelleme: 20-10-2018 15:08

Denizli'nin Çardak ilçesinde Zehra Ari isimli vatandaş seyir halindeyken yol kenarında yerde şişmiş haldeki hayvanları fark etti. Durumu araştıran Ari, çiftlikteki hayvanların bakımsız bırakıldığını, çiftlikte elektriğin, suyun ve yemin olmadığını öğrendi. Sayıları henüz belirlenemeyen ve açlıktan ölen hayvanların çiftlik kenarındaki çukura atılarak yakıldığını da fark eden Ari, durumu Çardak İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi.

YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ
Çiftliğe gelen yetkililer yaptıkları incelemede, çiftlik sahiplerine ceza kesti. Sağ kalan hayvanları teslim alan yetkililer, telef olan ve sayıları henüz belirlenemeyen hayvanları önce ilaçladı ardından kepçeyle açılan çukura gömdü. Yapılan çalışmaların ardından çiftlik tamamen boşaltılırken, çalışanların da hayvanların bakımını ihmal ettiği ve durumu yetkililere bildirmediği öne sürüldü.

AÇ BIRAKMIŞLAR
Olay hakkında açıklamada bulunan Zehra Ari, yoldan geçerken hayvanların şiştiğini ve hareketsiz bir şekilde yattığını fark ettiğini söyledi. Çiftliğe geldiğinde yüzlerce hayvanın yakıldığını, çoğunun ise ahırlarda telef olduğunu aktaran Ari, "Ben bu çiftliği yıllardır biliyorum. Daha önce buradan hayvan almışlığım da var. Ancak burası el değiştirmiş, eski sahipleri cezaevine girince burayı satmak zorunda kalmış. Yeni sahipleri de buraya hiç uğramamış, bir aileye emanet edip gitmişler. Onlar da ilgilenmemiş. Hayvanlar aç susuz bırakılmış, burada 600’e yakın hayvan vardı bunların yarısı satıldıysa bile geriye kalan hayvanlar açlıktan telef olmuş. Çiftliğe bakıyoruz hayvanların içebileceği bir su yok, yem yok, sadece samanla beslemeye çalışmışlar. O samanlar da büyükbaş hayvanların bile yiyemeyeceği samanlar olduğu için yiyememiş keçiler. Burada ölen keçileri çukura atıp tek tek yakmışlar, bazılarını da çiftliğin kenarına atmışlar, biz sonlarına denk geldik" dedi.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Ekim 2018 15:14 Sahibini 5 sene iceri tikarsan bir daha olmaz

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