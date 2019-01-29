Seyir halindeyken alev alev yandı!

Yangın, gece yarısı Samsun- Sinop karayolunda oldu. Mobilya yüklü bir kamyonet, hareket halinde olduğu sırada bir anda alev aldı. Yangın sırasında araçta 4 kişi vardı. Aracın sürücüsü, aracı sağa çekip, yanındaki 3 kişi ile birlikte kamyonetten ayrıldı.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Ancak yangında araç ve mobilyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.