Seyir halindeyken alev alev yandı!

Yangın, gece yarısı Samsun- Sinop karayolunda oldu. Mobilya yüklü bir kamyonet, hareket halinde olduğu sırada bir anda alev aldı. Yangın sırasında araçta 4 kişi vardı. Aracın sürücüsü, aracı sağa çekip, yanındaki 3 kişi ile birlikte kamyonetten ayrıldı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Ancak yangında araç ve mobilyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.
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