Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre olay, Bartın-Karabük yolu Ovacuma mevkisinde meydana geldi. Hasan Ü. idaresindeki 74 BD 021 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Bir anda alev saran otomobili yol kenarına park eden sürücü, ardından itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Otomobil ise tamamen kullanılamaz hale geldi. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)