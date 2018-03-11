Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

DENİZLİ-Antalya karayolunda seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Cankurtaran mevkiisinde Akın Badem idaresindeki 20 P 1675 plakalı otomobil, Denizli'den Antalya istikametine giderken aracın ön bölümünden dumanların yükseldiğini gören sürücü aracını yol kenarına çekti.

Badem'in ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye geldi. Sürücünün tüm müdahalesine rağmen yangın tüm aracı sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Denizli-Antalya Karayolu kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı.