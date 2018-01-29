Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sinop istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen özel bir firmaya ait 19 RF 754 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, D-100 karayolunun Karakise köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Twitter

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Otobüsü durdurarak yolcuları tahliye eden sürücü, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Otobüsün elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen ve ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yolcular, firma tarafından getirilen başka bir otobüsle götürüldü. Twitter

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Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sinop istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen özel bir firmaya ait 19 RF 754 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, D-100 karayolunun Karakise köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Twitter

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