Seyir halindeki kamyon alev aldı

Olay, Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Ali Saim Kaya Bulvarı üzerinde bugün saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Turgay Kaptan'ın idaresindeki 17 DV 306 plakalı kamyon seyir halindeyken motor kısmından duman ve alevler yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü Kaptan itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyon söndürüldü. Kamyonun kafa kısmı tamamen yanarken, kullanılmaz hale geldi.

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