  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şeyh iğrençliğinde yeni perde! Sapıklığa fetvayla kılıf uydurmuş

Şeyh iğrençliğinde yeni perde! Sapıklığa fetvayla kılıf uydurmuş

Konya'da 7 erkek müridine tecavüz suçundan tutuklanan sözde şeyh Süleyman Işık hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Hakkında 70 yıla kadar hapis istenen Işık'ın sapıklığına kılıf uydurmak için verdiği fetvalar kan dondurdu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-07-2018 15:19 - Güncelleme: 31-07-2018 15:19

KONYA'da Faruki tarikatının il şeyhi olduğu iddia edilen 65 yaşındaki Süleyman Işık, olay tarihinde 17 ile 22 yaş arasında olan 7 erkek müridine tecavüz etmek suçundan tutuklanmıştı. 70 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Süleyman Işık'ın, müritlerini istismar etmek için iğrenç fetvalar uydurduğu iddia edildi.

İFTİRA ÜRÜNÜ FETVALARLA KANDIRMIŞ... Mağdurların ifadelerinde ayrıca Süleyman Işık'ın kendilerine dini sohbetler sırasında zikir çektirdiği, yalnız kaldıkları ya da dergâh olarak kullandıkları yeri temizledikleri sırada da "Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir", "Hz. Ali doğduğunda daha süt emmeden Peygamberimizin dilini emmiş ve bu şekilde Peygamberimiz ona ilim aktarmıştır" dediği belirlendi. Süleyman Işık'ın mağdurları bu sözlerle kandırıp ilk önce dudaklarından öperek cinsel istismara başladığı ileri sürüldü.

'BU TARZ CİNSEL İLİŞKİLER MEVLANA İLE ŞEMS ARASINDA DA...' Sözde şeyh Süleyman Işık'ın mağdurlara, ''Bu bir rahman durumudur. Bu durumu bilmeyen kişilere anlatmaman gerekir, bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin. Bu tarz cinsel ilişkiler, Mevlana ile Şems arasında ilahi aşk ilişkisi, bu yöntemle birbirlerine ilim aktarmışlardır" diyerek cinsel istismarın boyutunu artırdığı iddia edildi. 

İğrenç olay! Tarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şeyh iğrençliğinde yeni perde! Sapıklığa fetvayla kılıf uydurmuş haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Temmuz 2018 16:08 daha neler var. yalniz İslam dinine mal edilmemeli yanlislar . her dinde sapik insan olabilir lütfen güzel dinimizi arastirip kendi kendinize sorgulayin

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro