Şeyh iğrençliğinde yeni perde! Sapıklığa fetvayla kılıf uydurmuş

KONYA'da Faruki tarikatının il şeyhi olduğu iddia edilen 65 yaşındaki Süleyman Işık, olay tarihinde 17 ile 22 yaş arasında olan 7 erkek müridine tecavüz etmek suçundan tutuklanmıştı. 70 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Süleyman Işık'ın, müritlerini istismar etmek için iğrenç fetvalar uydurduğu iddia edildi.

İFTİRA ÜRÜNÜ FETVALARLA KANDIRMIŞ... Mağdurların ifadelerinde ayrıca Süleyman Işık'ın kendilerine dini sohbetler sırasında zikir çektirdiği, yalnız kaldıkları ya da dergâh olarak kullandıkları yeri temizledikleri sırada da "Şeriatta haram olan, tarikatta helaldir", "Hz. Ali doğduğunda daha süt emmeden Peygamberimizin dilini emmiş ve bu şekilde Peygamberimiz ona ilim aktarmıştır" dediği belirlendi. Süleyman Işık'ın mağdurları bu sözlerle kandırıp ilk önce dudaklarından öperek cinsel istismara başladığı ileri sürüldü.

'BU TARZ CİNSEL İLİŞKİLER MEVLANA İLE ŞEMS ARASINDA DA...' Sözde şeyh Süleyman Işık'ın mağdurlara, ''Bu bir rahman durumudur. Bu durumu bilmeyen kişilere anlatmaman gerekir, bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin. Bu tarz cinsel ilişkiler, Mevlana ile Şems arasında ilahi aşk ilişkisi, bu yöntemle birbirlerine ilim aktarmışlardır" diyerek cinsel istismarın boyutunu artırdığı iddia edildi.

İğrenç olay! Tarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı