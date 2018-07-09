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Seyfullah Hacımüftüoğlu aslen nereli eşi Gülgün Hacımüftüoğlu kimdir

Seyfullah Hacımüftüoğlu aslen nereli eşi Gülgün Hacımüftüoğlu kimdir

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu aslen Trabzonlu. Seyfullah Hacımüftüoğlu ile eşi Gülgün Hacımüftüoğlu hakkında merak edilenler yaşam biyoğrafilerinde.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 00:30 - Güncelleme: 09-07-2018 00:30

Seyfullah Hacımüftüoğlu, siyaset kulislerinin aşina olduğu bir isim. Seyfullah Hacımüftüoğlu1960 yılında Trabzon ili Çaykara ilçesi Karaçam beldesinde doğmuştur. Babası Müftüzade Hacı Mehmet Efendi, rah ise annesidir. Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise abisidir. İlkokulu Karaçam’da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul ve Denizli’de tamamladı. Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu.

Mezun olduktan sonra 1985 yılında Trabzon Valiliği emrine Kaymakam Adayı olarak atandı. Sonra da sırasıyla Sakarya / Taraklı, Hakkari / Şemdinli, Kastamonu / Doğanyurt, Şanlıurfa / Ceylanpınar, Denizli / Serinhisar, Manisa / Akhisar Kaymakamlıkları görevlerinde bulundu.

2 Eylül 2005 tarihinde Devlet Personel Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevine atandı ve 19 Temmuz 2007 – 29 Ağustos 2009 tarihleri arasında Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Aynı dönemde Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

1990 ve 2004 tarihleri arasında Anarşi ve Terörle Mücadele, Psikolojik Harekât, Sınır İl ve İlçeler, İnsan Hakları, Afet Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma konularında çeşitli eğitim ve seminerlere katıldı. Vilayetler Hizmet Birliği Encümen üyeliği, DOKA Yönetim Kurulu üyeliği ve İMEF Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yaptı. Başbakanlığın “Kaynaklarını En Etkin Kullanan Vakıf” değerlendirmesinde Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı sıfatı ile kamu vakıfları arasında Türkiye birinciliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Ana-Kız Okuldayız Kampanyasında” da Rize Valisi sıfatı ile yine Türkiye birinciliği ödüllerini aldı.

29 Ağustos 2009 tarih ve 2009/15395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valisi olarak atanmıştır. 19 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanmıştır. 16 Eylül 2014 tarihinde ise Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine atanmıştır. İyi seviyede ingilizce bilmektedir.

SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU EŞİ KİMDİR? Seyfullah Hacımüftüoğlu, 27 Ağustos 1989 tarihinde Gülgün Hacımüftüoğlu ile evlendi. Ömer ve Beyza Vildan adlarında iki çocuğu vardır. Şanlıurfa, Ceylanpınar’da Kaymakam olarak görev yaparken eşi Gülgün Hacımüftüoğlu da öğretmen olarak yapmakta idi; 30 Haziran 1997 tarihinde olan bir trafik kazasında eşini kaybetti.

CEYLANPINAR'DA ÇEŞME YAPTIRDI; Seyfullah Hacımüftüoğlu, eşi için Ceylanpınar'da çeşme yaptırdı.

Ayrıca Seyfullah Hacimüftüoğlu yakında zamanda, ablası Havva Azal ve kayın pederini kaybetti. 

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