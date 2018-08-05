Şevval Sam şehit bebek ve annesi için söyledi...

19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde konser veren Şevval Sam, Büyükçekmeceli hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin gösterdiği ilgiden dolayı gözyaşlarını tutamayan Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde hain pusuda şehit olan anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan için 'Memik Oğlan' türküsünü seslendirdi.
19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde binlerce seveniyle buluşan Şevval Sam, karşılaştığı ilgi karşısında gözyaşlarını tutamadı.
HAYRANLARI ŞARKILARINA EŞLİK ETTİ... Büyükçekmeceliler, konserde Şevval Sam'ın şarkılarına eşlik etti. Vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla kaydedip canlı yayın yaparak o anları kayıt altına aldı.
ŞEHİT BEBEK İÇİN MEMİK OĞLAN TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ... Duygusal anların yaşandığı konserde Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde hain pusuda şehit olan anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan için 'Memik Oğlan' türküsünü seslendirdi.
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