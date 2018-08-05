Şevval Sam şehit bebek ve annesi için söyledi...

19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde konser veren Şevval Sam, Büyükçekmeceli hayranlarıyla buluştu. Sevenlerinin gösterdiği ilgiden dolayı gözyaşlarını tutamayan Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde hain pusuda şehit olan anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan için 'Memik Oğlan' türküsünü seslendirdi.