Şevval Sam haberim yoktu dedi Yasak Elma bombasını patlattı! Bir daha asla...

2 sezondur FOX ekranlarında devam devam Yasak Elma dizisinin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Şevval Sam dizi hakkında bir bombayı patlattı. Dizide Halit'in eşi Ender'e hayat veren oyuncu iddialı ve şık giyimi ile de göz dolduruyor.
İNSTAGRAM PAYLAŞIMI ŞOK ETTİ: Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan Şevval Sam’ın instagram hesabından yaptığı açıklama, okuyanları çok şaşırttı!
BUNDAN SONRA ASLA... Hayat verdiği Ender karakterini izleyiciye tam olarak yansıtabilmek için iddialı giyinen Şevval Sam, dizide imitasyon da dahil bundan sonra hiç bir şekilde kürklü bir kombin giymeme kararı aldığını açıkladı.
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