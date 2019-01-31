Şevval Sam haberim yoktu dedi Yasak Elma bombasını patlattı! Bir daha asla...

Fox TV ekranlarında Yasak Elma dizisi ile fırtınalar estiren oyuncu Şevval Sam, aylar sonra bir itirafta bulundu. Dizide Halit'in ikinci eşi Ender'e hayat veren güzel oyuncu bir daha asla dedi ve bombayı patlattı.

Şevval Sam haberim yoktu dedi Yasak Elma bombasını patlattı! Bir daha asla...

2 sezondur FOX ekranlarında devam devam Yasak Elma dizisinin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Şevval Sam dizi hakkında bir bombayı patlattı. Dizide Halit'in eşi Ender'e hayat veren oyuncu iddialı ve şık giyimi ile de göz dolduruyor.

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Şevval Sam haberim yoktu dedi Yasak Elma bombasını patlattı! Bir daha asla...

İNSTAGRAM PAYLAŞIMI ŞOK ETTİ: Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan Şevval Sam’ın instagram hesabından yaptığı açıklama, okuyanları çok şaşırttı!

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Şevval Sam haberim yoktu dedi Yasak Elma bombasını patlattı! Bir daha asla...

Sam, bilgisi haricinde dizide kendisine gerçek kürk giydirildiğini öğrendiğini ve kürke karşı olduĞunu belirterek hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.

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Şevval Sam haberim yoktu dedi Yasak Elma bombasını patlattı! Bir daha asla...

BUNDAN SONRA ASLA... Hayat verdiği Ender karakterini izleyiciye tam olarak yansıtabilmek için iddialı giyinen Şevval Sam, dizide imitasyon da dahil bundan sonra hiç bir şekilde kürklü bir kombin giymeme kararı aldığını açıkladı.

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