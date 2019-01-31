Şevval Sam haberim yoktu dedi Yasak Elma bombasını patlattı! Bir daha asla...

2 sezondur FOX ekranlarında devam devam Yasak Elma dizisinin en dikkat çeken oyuncularından biri olan Şevval Sam dizi hakkında bir bombayı patlattı. Dizide Halit'in eşi Ender'e hayat veren oyuncu iddialı ve şık giyimi ile de göz dolduruyor.

Sam, bilgisi haricinde dizide kendisine gerçek kürk giydirildiğini öğrendiğini ve kürke karşı olduĞunu belirterek hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.

BUNDAN SONRA ASLA... Hayat verdiği Ender karakterini izleyiciye tam olarak yansıtabilmek için iddialı giyinen Şevval Sam, dizide imitasyon da dahil bundan sonra hiç bir şekilde kürklü bir kombin giymeme kararı aldığını açıkladı.



