Sevtap Parman: Aşk tavan arasında çılgınca sevişmektir

1981 Vizon güzeli seçilen ve bir döneme damgasını vuran 'bayan popo' lakaplı şarkıcı ve oyuncu Sevtap Parman, özel hayatına dair birçok konuda açıklamalar yaparken ''Aşk tavan arasında çılgınca sevişmektir'' dedi.

‘Bayan Popo’ lakaplı Sevtap Parman, 1981 ‘Vizon Güzeli’. Yeşilçam’ın en yakışıklı jönleriyle başrol oynadı. Diyor ki: Kadir İnanır ile birbirimizden çok etkilenirdik. Onunla sahnem varken, şöyle bir boynundan öpüversem diye sete koşarak giderdim. 1981 Vizon güzeli Sevtap Parman, Posta gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Parman'ın açıklamalarından bazı bölümler: Babamı kaybettikten sonra aklımı annemle bozdum. Her şeyiyle bizzat ilgileniyorum. Twitter

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Nerelerdesiniz, kendinizi unutturmak mı istediniz? Babamı kaybettikten sonra aklımı annemle bozdum. Her şeyiyle bizzat ilgileniyorum. Ayrıca gelen projeler benim kalibremde değildi. ''Nasıl olmalı kalibrenizdeki iş?'' sorusuna cevap veren Sevtap Parman, ''Ben her zaman güzel kadınım. Başrol oyuncusuyum. Setleri özledim ama kimse kusura bakmasın, bir babaanneyi oynamam. Ha yaşım 70’e gelir, vücudum bozulur, o başka. Ama ben hala starım. Gelen roller de ona göre olmalı.'' dedi. Twitter

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Herkes sizi ‘Bayan Popo’ olarak biliyor. Kim taktı bu lakabı?

Hanımlar... Mankenlik yaptığım dönemde beni izlemeye gelen hanımlar, “Ay ne güzel poponuz var” deyip çimdik atmak isterdi. Gazeteciler de bunu dillerine doladılar, adım öyle kaldı. Hakikaten o kadar çıkık ve güzeldi ki popom. Anlatamam... Çerkezim ben. İnce bel, uzun bacak, güzel popo bizde genetiktir.

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