Şevki Yılmaz Twitter'dan isyan etti! Çıldıracağım

Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz sosyal paylaşım sitesi Twitter'da sosyal medyada Hz peygambere yapılan hakaretlere isyan etti.

Ahzap Suresindeki ''Peygamber, mü’minlere kendi hayatlarından, kendi canlarından ve kendi varlıklarından daha yakın ve daha üstündür'' ayetini hatırlatan Yılmaz, yapılan hakaretlere tepkisiz kalınmasına da tepki gösterdi.

Yılmaz ''Çıldıracağım! Aklımı ve İmanımı koru Allah’ım! Artık İktidardayız! Ne zaman muktedir olacağız!? Her an karşı karşıya kalmaktan endişe ettiğim; Allah’u Azimuşşan’ın manevi tokatıyla sarsıldığımızda, verilen iktidar başta olmak üzere; nimetler elimizden alınınca mı uyanacağız'' diyerek önemli bir de uyarıda bulundu. İşte Şevki Yılmaz'ın o twitleri...

“Peygamber, mü’minlere kendi hayatlarından, kendi canlarından ve kendi varlıklarından daha yakın ve daha üstündür! ” (Ahzab S.6) Ayet-i Kerimelerine iman eden mü’minler olarak neredeyiz?!

Allah ve Resulünün aşığı atalarımızın şehid kanlarıyla bize teslim ettikleri bu vatan toprağında, bir taş parçası putlar ve heykeller kadar Allah ve Resulünün dokunulmazlığı olmayacak mı? Bu şimdi olmayacaksa ne zaman olacak!?

Çıldıracağım! Aklımı ve İmanımı koru Allah’ım! Artık İktidardayız! Ne zaman muktedir olacağız!? Her an karşı karşıya kalmaktan endişe ettiğim; Allah’u Azimuşşan’ın manevi tokatıyla sarsıldığımızda, verilen iktidar başta olmak üzere; nimetler elimizden alınınca mı uyanacağız!

İnternet ortamının kontrolsüzlüğünden yararlanarak Dine ve Mukeddesata ağır hakaretler eden, yazmaktan dahi ictinap ettiğim ‘’Allah ve Resulüne yönelik sin-kaf’lı küfürlere’’ saldırılara, sövmelere ve hakaretlere ne zaman dur diyeceğiz? Şimdi değilse ne zaman?