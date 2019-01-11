Sevişme sahnesi olay olan Hakan: Muhafız dizisi için karar verildi

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü gibi genç isimlerin yer aldığı Hakan: Muhafız, geçtiğimiz ay yayınlandığı bölümlerle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Yeni sezon çekimlerinin başlayıp başlamayacağı merak konusu olan dizinin sevenlerine müjdeli haber geldi. Hakan: Muhafız, 3. ve 4. sezon onaylarını aldı.
Dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformu Netflix'in yeni sezon kararları hakkında konuşan Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl, Hakan: Muhafız hakkında günlerdir merak edilen konuya netlik kazandırdı. Luegenbiehl, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Çok yetenekli bir oyuncu kadrosu ve yapım ekibiyle birlikte 2 sezon daha çekecek olduğumuz için heyecanlıyız.
"Aşk, aksiyon, komedi, macera gibi Türk dramalarından alışkın olduğumuz temaların yanı sıra fantastik öğeler de içeren, İstanbul’u hikayenin odağında tutan Hakan: Muhafız sayesinde tüm dünyadaki izleyicilerimizin Türk yapımlarının başarısına bir kez daha şahit olduğunu düşünüyoruz ve bu hikayeyi daha da genişleterek izleyicilerimizle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”
2. sezonunun 2020 yılında yayınlanması beklenen Hakan: Muhafız dizisine, sevişme sahneleri damga vurmuştu. Ayça Ayşin Turan ve Çağatay Ulusoy'un gündemden düşmeyen sahneleri, büyük tepkilere neden olmuştu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER