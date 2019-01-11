Sevişme sahnesi olay olan Hakan: Muhafız dizisi için karar verildi

"Aşk, aksiyon, komedi, macera gibi Türk dramalarından alışkın olduğumuz temaların yanı sıra fantastik öğeler de içeren, İstanbul’u hikayenin odağında tutan Hakan: Muhafız sayesinde tüm dünyadaki izleyicilerimizin Türk yapımlarının başarısına bir kez daha şahit olduğunu düşünüyoruz ve bu hikayeyi daha da genişleterek izleyicilerimizle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”