Sevişme sahnesi olay olan Hakan: Muhafız dizisi için karar verildi

Netflix'in ilk orijinal Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'ın 3. ve 4. sezonlarının çekilip çekilmeyeceği netlik kazandı.

Sevişme sahnesi olay olan Hakan: Muhafız dizisi için karar verildi

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü gibi genç isimlerin yer aldığı Hakan: Muhafız, geçtiğimiz ay yayınlandığı bölümlerle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Yeni sezon çekimlerinin başlayıp başlamayacağı merak konusu olan dizinin sevenlerine müjdeli haber geldi. Hakan: Muhafız, 3. ve 4. sezon onaylarını aldı.

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Sevişme sahnesi olay olan Hakan: Muhafız dizisi için karar verildi

Dünyaca ünlü dizi ve film izleme platformu Netflix'in yeni sezon kararları hakkında konuşan Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl, Hakan: Muhafız hakkında günlerdir merak edilen konuya netlik kazandırdı. Luegenbiehl, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Çok yetenekli bir oyuncu kadrosu ve yapım ekibiyle birlikte 2 sezon daha çekecek olduğumuz için heyecanlıyız.

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Sevişme sahnesi olay olan Hakan: Muhafız dizisi için karar verildi

"Aşk, aksiyon, komedi, macera gibi Türk dramalarından alışkın olduğumuz temaların yanı sıra fantastik öğeler de içeren, İstanbul’u hikayenin odağında tutan Hakan: Muhafız sayesinde tüm dünyadaki izleyicilerimizin Türk yapımlarının başarısına bir kez daha şahit olduğunu düşünüyoruz ve bu hikayeyi daha da genişleterek izleyicilerimizle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

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Sevişme sahnesi olay olan Hakan: Muhafız dizisi için karar verildi

2. sezonunun 2020 yılında yayınlanması beklenen Hakan: Muhafız dizisine, sevişme sahneleri damga vurmuştu. Ayça Ayşin Turan ve Çağatay Ulusoy'un gündemden düşmeyen sahneleri, büyük tepkilere neden olmuştu.

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