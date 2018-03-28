Sevişme sahnesi için konuştu: Kavgaya değil, aşka özenin

'Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galası geçen günlerde yapılmıştı. Geceye Nejat İşler ile Yiğit Özşener'in sarhoş gelmesi ve Kerem Fırtına'nın bir kadınla öpüşmesi damgasını vurmuştu.



Film, “Çok sevişme sahnesi var. Özendiriyor” diye eleştirilmişti. Başrol oyuncusu Nejat İşler “Bunun neresi kötü? Dünyayı sevgi, aşk, ilişkiler güzelleştirir. Öldürmeye, kavgaya değil, aşka özensinler” dedi.

''BÖYLE YAŞAMLAR DA VAR''

Nejat İşler daha önce verdiği bir röportajda da Yedi yıl önce filmde seks ve argo kelimeler olduğu için tepki gelmişti. Bu durumun devam etmesi korkutuyor mu? sorusuna "Tepki gelsin. Buranın ekmeğini yiyip, suyunu içtim. Bu ülkede çalıştım. Türkiye’yi kaç defa yurtdışında temsil ettim. Yaşam şekli olarak muhalif durabilir. Ama böyle yaşamlar da var." cevabını vermişti.