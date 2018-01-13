Sevişme sahnelerinden sonra kadınlığa geçti

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen ‘Yılın Yıldızları Ödül Töreni’ Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. 2017’nin ‘En’lerinin belirlendiği gecenin sunuculuğunu Jess Molho üstlendi. ‘En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu’ ödülünü alan Serenay Sarıkaya, “Çok gururluyum. Duru’yla yürüdüğümüz yolda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Oyun Kerem Bursin'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, ‘Fi’ dizisiyle birlikte yeni döneme geçtiğinin altını çizdi.