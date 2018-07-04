Sevişirken sevgilisini öldürüp parçalara ayırmıştı! Bomba detaylar çıktı

21 yaşındaki Rus kadın Anastasia Onegina, 24 yaşındaki sevgilisi Dmitry Sinkevich'i cinsel ilişki esnasında oynadıkları bir oyunla öldürmekle suçlanıyor. Ülkeyi ayağa kaldıran cinayetin ardından birbirinden ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı.

21 yaşındaki Anastasya Onegina’nın 24 yaşındaki Dimitri Sinkeviç’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından, birbirinden ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cinsel ilişki sırasında birbirine şiddet kullanmayı tercih eden ikiliden Anastasya Onegina, sevgilisini “yanlışlıkla boğduğu”nu iddia etmişti. Ancak ortaya çıkan yeni detaylar, bir satanist ayine işaret ediyor. Twitter

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Eski bir polis olan Dimitri Sinkeviç’in vücudunun parçalandığı ve cesedindeki kanın boşaltıldığı ortaya çıktı. Rusya’nın Oryol kentindeki polis; maktulün kafası, elleri ve ayaklarının Anastasya Onegina’nın buzdolabında bulunduğunu ortaya çıkardı. Adamın penisi, dudakları, kulakları ve parmaklarının kesilerek şeytani figür Bafomet’e benzetilmeye çalışıldığı da açıklandı. Twitter

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Dimitri’nin üvey annesi Nina, oğlunun ve sevgilisinin satanizmle ilgilendiğini ifade etti. Twitter

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