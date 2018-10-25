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Sevilla Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Sevilla Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda İspanya ekibi Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu. Tarihinde Avrupa'daki üçüncü maçına çıkan Akhisarspor, gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenilmişti.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 18:01 - Güncelleme: 25-10-2018 23:50

Temsilcimiz Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda Sevilla'ya 6-0 yenildi. Grupta ilk olarak Akhisar'da Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 mağlup olmuştu. Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçtikten sonra Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

İspanyol ekibine farklı galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Roque Mesa, 9. dakikada penaltıdan Pablo Sarabia, 35. dakikada Milan Lukac (k.k), 50. dakikada Luis Muriel, 60. dakikada Quincy Promes ve 67. dakikada Gabriel Mercado kaydetti.

Grupta oynanan diğer maçta ise Standard Liege ise Krasnodar 1-1 berabere kaldı. 

Alınan sonuçların ardından, 7 puanlı Krasnodar liderliğini sürdürdü. Sevilla 6 puanla 2., Standard Liege ise 4 puanla 3. sırada yer aldı. Son sırada yer alan Akhisarspor'un ise henüz puanı bulunmuyor.

SEVILLA: 6 - 0 :AKHİSARSPOR

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan
Hakemler: Kevin Clancy, Alastair Mather, Sean Carr (İskoçya)

Sevilla: Vaclik, Mercado, Carriço (Dk. 59 Amadou), Gomez, Navas (Dk. 54 Nolito), Sarabia (Dk. 54 Arana), Mesa, Vazquez, Vidal, Promes, Muriel

Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Dany, Kadir Keleş (Dk. 46 Barbosa), Aykut Çeviker, Sissoko, Josue (Dk. 77 Eray Ataseven), Regattin, Güray Vural, Seleznov (Dk. 63 Onur Ayık)

Goller: Dk. 7 Mesa, Dk. 9 Sarabia (Penaltıdan), Dk 35 Lukac (Kendi kalesine), Dk. 50 Muriel, Dk. 60 Promes, Dk. 67 Mercado (Sevilla)

Sarı kart: Dk. 8 Miguel Lopes (Akhisarspor)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Uefa cup sevilla alir 26 Ekim 2018 01:13 Vay arkadaş türkiye kupası süper kupa.vesaire sen git averaj takımı ol .bu nasıl bi iş. Bizim ligler avrupada ilk 10 lige giremez galiba durarak top oynanıyor ligimizde

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