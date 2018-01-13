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Sevilay Yılman'ın Hasip Kaplan ve HDP yazısı bomba

Sevilay Yılman'ın Hasip Kaplan ve HDP yazısı bomba

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diyen Hasip Kaplan'ı, HDP'nin gerçek yüzünü gösterdiği teşekkür etti.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 12:24 - Güncelleme: 13-01-2018 12:24

HDP eski milletvekili Hasip Kaplan, twitter hesabından Sırrı Süreyya Önder'i kastederek "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" paylaşımı konuşulmaya devam ediyor.

Tepki çeken açıklama sonrası Kaplan partiden istifa ettiğini açıklamış, parti yönetimi de Kaplan'ı eleştirmişti. Tartışmalara katılan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü yazısında bu konuya değinerek, "Ve emin olun aslında hepsi, onun gibi düşünüyor, ama çıkarları uğruna bunu dile getirmiyorlar." diye yazdı.

HELAL OLSUN SANA HASİP KAPLAN!
"(...)Şahsen ben büyük bir haksızlık olarak nitelendiriyorum Kaplan’a yapılan eleştirileri. Çünkü sonuçta Hasip Kaplan, aslında diğer HDP’lilerin yapamadığını yapmış ve son derece dürüst bir tavır sergileyip HDP’nin tavanı ve tabanı dahil sahip olunan genel görüşün ifşa olmasına önayak olmuştur. Ha, yaptığı elbette ki Kürtçülük yani ırkçılıktır ama HDP’de de esas zihniyet bu değil mi zaten?

Bakmayın siz Kaplan’ın sözleri üzerine partinin genel merkezinin yaptığı açıklamalara filan. Emin olun samimi değiller Hasip Kaplan gibi. Ve emin olun aslında hepsi, onun gibi düşünüyor, ama çıkarları uğruna bunu dile getirmiyorlar.

Özetle değerli okurlarım... Ben zaten biliyordum Hasip Kaplan’ın o siyasi kanadın en dürüst, en samimi isimlerinden biri olduğunu. Sağolsun, bunun böyle olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldu. Kızanlar kızsın ona ama ben kendisine minnettarım; “Türkiye’nin partisiyiz” diye sahaya çıkıp, 7 Haziran 2015’te “birlik, kardeşlik ve barış” deyip milyonlarca insanı ahmak yerine koyarak ardından çukurlar ve hendekler kazıp asıl niyetlerinin Türkiyelileşme değil, bağımsız bir Kürt devleti kurmak olduğunu gösteren HDP’nin arka bahçesine gömülü zihniyetin esasını ifşa ettiği için!

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı

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