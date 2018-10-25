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Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki İstanbul adayını açıkladı

Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki İstanbul adayını açıkladı

Habertürk yazarı Selilay Yılman, Mart 2019 yerel seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için düşündüğü adayın Abdüllatif Şener olduğunu yazdı.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 09:03 - Güncelleme: 25-10-2018 09:03

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimler için dün resmen start verdi, toplam 105 belediyenin adayları belirlendi ve bunlar kamuoyuyla paylaştı. Gözler seçimin kilit noktası İstanbul'a çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun kimi aday göstereceği merak konusu olurken, CHP kulislerini yakından takip eden Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bomba bir ismi köşesinde paylaştı.

MUHARREM İNCE OLMAYACAK
Sevilay Yılman, "Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki İstanbul adayı kim biliyor musunuz?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Her ne kadar son günlerde Muharrem İnce'nin, 'Önseçim olursa ben de İstanbul'a adayım' ifadelerinden dolayı adı dolaşımda olsa da ben şundan eminim, İstanbul adayı kesinlikle İnce olmayacak" ifadesine yer verdi.

"Çünkü genel merkez önseçim yapılmaması konusunda kararlı. Hal böyle olunca da, zaten bunu ön şart olarak koyan İnce'nin aday olması söz konusu olamıyor" diyen Yılman, yazısına şöyle devam etti:

BU İSİM ABDÜLLATİF ŞENER
"Dün PM sonrası Kemal Bey’e çok yakın bir kaynağımla görüştüğümde CHP Genel Başkanı’nın, İstanbul adayı hususunda çok titiz davrandığı ve kafasında da bu dev metropolü alabileceğini düşündüğü ismin belli olduğunu ifade etti.

İşte bu isim, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener… Kılıçdaroğlu’nun daha önce Şener’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday göstermek istediği bilinen bir durum zaten. O nedenle açıkçası çok şaşırmadım İstanbul için bu isim üzerinde yoğunlaşmasına.

Çünkü Şener, CHP'lilerin yanı sıra muhafazakarların ve Kürtlerin de oyunu alabileceği bir isim olarak değerlendiriliyor."

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı

CHP'nin 105 belediye başkan adayı belli oldu! İşte o isimler...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • MİSAFİRE KOYAN 25 Ekim 2018 10:36 CHP den 1950 den beri cacık olmuyor, ZORLAMAYIN BOŞUNA :)))

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