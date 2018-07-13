Sevil Sabancı'nın Seksi Balığı'nın fiyatı dudak uçuklattı!

Cemiyetin ünlü isimlerinden biri olan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı Bodrum Cennet Koyu'na demirlediği 'Sexy Fish' isimli yatıyla görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 40 metrelik, 5 kamaralık görenlerin ‘butik otel’ ya da ‘askeri gemi’ye benzettikleri lüks yatın fiyatı ise dudak uçuklattı.

Uluslararası bot şovlarda birçok ödül alan ve tasarımını Rıza Tansu'nun yaptığı ‘Sexy Fish’in fiyatı tam tamına 60 milyon TL! Sevil Sabancı lüks yatının ‘Gökyüzü’ adını verdiği bölümünde dostlarını ağırladı. İşte konuklarıyla sohbet ederken görüntülenen iş insanı Sevil Sabancı'nın beş çayı içip keyif yaptığı 60 milyonluk yatından göz kamaştıran görüntüler...