Sevgilisiyle yatağa sığmıyordu son haline ise kimse inanmıyor

Zayıflattığı insanlarla bilinen Dr.Nowzaradan'ın hastalarından biri olan Amber Rachdi'nin son hali görenleri şoke ediyor. Henüz 24 yaşındayken 300 kiloya çıkan Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi herkese örnek olacak cinsten.

Sevgilisiyle yatağa sığmıyordu son haline ise kimse inanmıyor

24 yaşında 300 kiloya ulaşan Amber Rachdi, erkek arkadaşıyla aynı yatağa giremeyince hayatını değiştirmeye karar verdi. 121 kilo veren Amber Rachdi'nin son hali görenleri şaşırttı. Sıkı bir diyet ve spor programı sonrası kilo veren Amber Rachdi hayatını tamamen değiştirdi. İşte Amber Rachdi'nin son hali.

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Sevgilisiyle yatağa sığmıyordu son haline ise kimse inanmıyor

Oregon'da yaşayan Amber Rachdi kendisini bildi bileli fazlalıkları vardı. 24 yaşına geldiğinde yaşıtlarına oranla daha kiloluydu. 300 kiloya ulaştığından artık hareket bile edemiyordu. Ailesi evin içinde hareket etmesine yardımcı oluyordu.

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Sevgilisiyle yatağa sığmıyordu son haline ise kimse inanmıyor

The Daily Mail'den aktarılanlara göre kızın zayıflaması için erkek arkadaşı Rowdy motive etmiş. Çünkü, zorlukla hareket edebilen kız tekerlekli sandalyesini bile kullanamayacak hale gelip, hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötü etkileniyormuş. Bunun üzerine Amber, kilosunu kontrol altına almak için ‘300 Kiloluk Hayatım' isimli bir televizyon programına başvurdu.

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Sevgilisiyle yatağa sığmıyordu son haline ise kimse inanmıyor

Günde dört öğün yemek ve bolca şeker yiyordu. Yedikçe daha da mutsuz oluyordu. Hayatı monoton bir hale gelmişti. O kadar kiloluydu ki erkek arkadaşıyla aynı yatakta bile uyuyamıyordu. Son olarak gastrik baypas ameliyatına girmeye karar verdi. Aşırı kilolu olmasından dolayı riskler olsa da kararı kesindi. Erkek arkadaşı Rowdy de endişeliydi.

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