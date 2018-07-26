Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı! Bu sözler Mirgün Cabas'ı çıldırtacak

Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal, geçen günlerde yeni erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Tuba Ünsal Studio’11 adlı internet sitesine hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Kadın olarak iyi ve güçlü hissettiğim dönemdeyim. Hayatımın en mutlu yıllarını yaşıyorum.” Güzel oyuncu 2013 yılında evlendiği Mirgün Cabas'la Haziran ayında boşanmıştı.

Çiftin Civan Mert Cabas adında bir oğlu da oldu. Ancak 5 yıl süren evlilik bir gerekçe gösterilmeden noktalandı. Güzel oyuncu son yaptığı açıklamada “Hiçbir şey benden daha değerli olamaz. İnsan, hayatının merkezine kendini koymalı" dedi.