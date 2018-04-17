Sevgilisiyle ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi!

68 yaşındaki efsane sporcu Jerry Lawler, 29 yaşındaki sevgilisi Lauryn'le romantik bir akşam yemeğinden ilişkiye girerken felç geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Lawler, hemen yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca hiç konuşamayan Lawler, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

Sevgilisiyle ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi!

2012 yılında duş aldığı sırada kalp krizi geçirerek aktif spor hayatını sonlandıran Jerry Lawler, şimdi ise başka bir şok yaşadı. Sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeğinden sonra odasına giden Lawler, hayatının en kötü anlarından birisine tanık oldu. 68 yaşındaki efsane sporcu, yaşadığı olayı şu sözlerler anlattı: "İlişkiye girdiğimiz sırada bir anda kaldım ve Lauryn'e hiçbir şey hissetmediğini söyledim. Önce hiçbir şey anlamadı, ben sonra yeniden 'bir şey hissetmiyorum' deyince doğrulup yüzüme baktı."

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Sevgilisiyle ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi!

"Kısa süreli bir göz temasından sonra Lauryn 'Aman tanıtım Lawler kalk ve hemen aynaya bak' dedi. Koşarak banyoya gittim ve aynaya baktım. Ağzımın sağ tarafı çeneme kadar sarkmıştı, felç geçiriyordum. Bir süre hiçbir şey söyleyemeyen Lauryn daha sonra çığlık attı: "Aman tanrım, inme geçiriyorsun."

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Sevgilisiyle ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi!

Daha sonra apar topar hastaneye kaldırılan Lawler hemen yoğun bakıma alındı.

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Sevgilisiyle ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi!

2 gün boyunca hiç konuşamayan Lawler, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

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