Sevgilisiyle ilişkiye girdiği sırada felç geçirdi!

2012 yılında duş aldığı sırada kalp krizi geçirerek aktif spor hayatını sonlandıran Jerry Lawler, şimdi ise başka bir şok yaşadı. Sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeğinden sonra odasına giden Lawler, hayatının en kötü anlarından birisine tanık oldu. 68 yaşındaki efsane sporcu, yaşadığı olayı şu sözlerler anlattı: "İlişkiye girdiğimiz sırada bir anda kaldım ve Lauryn'e hiçbir şey hissetmediğini söyledim. Önce hiçbir şey anlamadı, ben sonra yeniden 'bir şey hissetmiyorum' deyince doğrulup yüzüme baktı."