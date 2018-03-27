Sevgilisiyle aynı yatağa sığmıyordu! Son hali bomba

ABD'nin Oregon şehrinde yaşayan Amber Rachdi kendisini bildi bileli fazlalıkları vardı. 24 yaşına geldiğinde yaşıtlarına oranla daha kiloluydu. 300 kiloya ulaştığından artık hareket bile edemiyordu. Ailesi evin içinde hareket etmesine yardımcı oluyordu. 24 yaşındaki Amber Rachdi'nin zayıflaması için erkek arkadaşı Rowdy motive etmiş. Zorlukla hareket edebilen kız tekerlekli sandalyesini bile kullanamayacak hale geldi.

Kiloları onu hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkiledi. Kilosunu kontrol altına almak için ‘300 Kiloluk Hayatım' isimli bir televizyon programına başvurdu. Günde dört öğün yemek ve bolca şeker yiyordu. Yedikçe daha da mutsuz oluyordu. Hayatı monoton bir hale gelmişti. O kadar kiloluydu ki erkek arkadaşıyla aynı yatakta bile uyuyamıyordu. Son olarak gastrik bypass ameliyatına girmeye karar verdi.