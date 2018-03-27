Sevgilisiyle aynı yatağa sığmıyordu! Son hali bomba

ABD'nin Oregon şehrinde yaşayan Amber Rachdi kendisini bildi bileli fazlalıkları vardı. 24 yaşına geldiğinde yaşıtlarına oranla daha kiloluydu. 300 kiloya ulaştığından artık hareket bile edemiyordu. Ailesi evin içinde hareket etmesine yardımcı oluyordu. 24 yaşındaki Amber Rachdi'nin zayıflaması için erkek arkadaşı Rowdy motive etmiş. Zorlukla hareket edebilen kız tekerlekli sandalyesini bile kullanamayacak hale geldi.
Kiloları onu hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkiledi. Kilosunu kontrol altına almak için ‘300 Kiloluk Hayatım' isimli bir televizyon programına başvurdu. Günde dört öğün yemek ve bolca şeker yiyordu. Yedikçe daha da mutsuz oluyordu. Hayatı monoton bir hale gelmişti. O kadar kiloluydu ki erkek arkadaşıyla aynı yatakta bile uyuyamıyordu. Son olarak gastrik bypass ameliyatına girmeye karar verdi.
Aşırı kilolu olmasından dolayı riskler olsa da kararı kesindi. Erkek arkadaşı Rowdy de endişeliydi. Ancak operasyona girebilmesi için 10 kilo vermesi gerekiyordu. Amber son derece kararlıydı. Doktoru Nowzaradan'a yakın olabilmek için Teksas'a taşındı. Sağlıklı şeyler yemeye de başladı. Üç ayda 10 kilo vermeyi başardı ve operasyona alındı.
Amber'ın hayatını yeni başlıyordu. Operasyonun 7 ay ardından Amber toplamda 40 kilo verdi. Kilo vermek için bir motivasyonu vardı ve spor yapmaya da başladı. Operasyonunun ardından 12 ay geçtikten sonra doktorunu ziyarete gitti.
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