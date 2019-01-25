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Sevgilisinin annesini öldürmekle suçlanan sanıktan şaşırtan savunma

Sevgilisinin annesini öldürmekle suçlanan sanıktan şaşırtan savunma

İzmir'de 19 yaşındaki bir genç, barışmak istediği kız arkadaşının annesini öldürmekle, babasını ise yaralamakla suçlandı. Suçsuz olduğunu iddia eden genç, ifadesiyle şaşırttı...

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 10:05 - Güncelleme: 25-01-2019 10:05

Olay, 4 Haziran'da İzmir'in Torbalı ilçesinde gerçekleşti. Yusufcan Özalp isimli 19 yaşındaki genç, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Yün ile konuşup, barışmak için evine gitti.

Ancak genç ile, kız arkadaşının ailesi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Yusufcan Özalp, elindeki bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün'ü göğsünden bıçaklayıp, öldürdü. Babası Fahri Yün'ü de yaraladı. Ardından, Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Tutuklanan Özalp için ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

GENÇ ÇOCUK SAVUNMASINDA, 'BEN ÖLDÜRMEDİM, KENDİ EŞİ ÖLDÜRDÜ' DEDİ.

Tutuklu sanık, Yusufcan Özalp, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasında, Fadime Yün'ü eşi Fahri Yün'ün öldürdüğünü öne sürdü. Özalp, "Merve ile üç yıllık duygusal bir arkadaşlığım vardı. Zaman içinde sorunlar yaşadık. Ayrılsak da o dönem barışma aşamasındaydık. Beni ailesiyle tanıştırmak için evine çağırdı. Biraz geç saatte gittiğim için bana küfür etti. Babası kapıda ‘Biz akraba evliliği yapıyoruz. Sana kız vermeyiz. Kızımı çok seviyorsan baban fabrikanın hisselerinden biraz bana devretsin o zaman ortak oluruz, sen de kızımla evlenirsin’ dedi. Irkçılık yaptığını, kızını pazarladığını söyleyince bana yumruk attı. Evden çıkmak istedim. Merve’nin babası, elindeki bıçakla bana saldırdı. Kendimi kenara çekince Fahri’nin elindeki bıçak eşine değdi. Fahri’nin elinden bıçağı aldım. Rastgele salladım, Fahri’ye geldi mi bilmiyorum. Olay yerinden kaçarken yolda birini gördüm ve 'beni öldürecekler karakola götür' dedim. Jandarmaya giderek teslim oldum" dedi.

'SANIK YALAN SÖYLÜYOR'

Olayda yaralanan Fahri Yün, sanık için yalan söylüyor dedi. Yün, "Sanığın beyanları yalanlar üzerine kurulu. Ben evdeki gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açtığımda eşimi yerde kanlar içerisinde gördüm. Bu sırada sanık üzerime gelerek, bana bıçakla saldırdı" dedi.

Merve Yün de o dönem erkek arkadaşı olan sanığın yalan söylediğini ifade ederek, Yusufcan Özalp'in olaydan önce kendisini dağlık alana götürüp, evlenmesi için tehdit ettiğini iddia etti. Sanığın tehdit olayı sırasında da elinde bıçak olduğunu söyleyen Yün, "Sanıkla duygusal bir arkadaşlığımız oldu. Bana kötü davrandığı için bitirdim. Olaydan önce beni zorla dağlık bir alana götürüp, bıçakla tehdit etti. Evlenmediğim takdirde beni öldüreceğini söyledi. Korktum ve kurtulmak için 'tamam' dedim. Daha sonra buna inanmadığı için gece vakti evimize geldi. Kapının zorlandığını duyunca pencereden baktım. Sanığı görünce annemin yanına gittim. Bu sırada içeriye girdi ve elindeki bıçağı anneme sapladı.Daha sonra babama saldırdı" dedi.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

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