Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!

Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!

Rusya'da yaşayan cinsel ilişki saplantılı Rus öğrenci Artyom İskhakov, Tatiana Strakhova isimli eski kız arkadaşına yaptıkları ile ülke gündemine oturdu. Cani gencin hikayesi kan dondurdu. 19 yaşındaki İskhakov eski kız arkadaşına tecavüz ederek öldürdü. Kızı önce bıçaklayan sonra da boğan cani öğrenci kızı öldürdükten sonra da durmadı. İskhakov öldürdüğü eski sevgilisinin cesedi ile cinsel ilişkiye girmeye devam etti. Yaptıklarına yemek arası veren İskhakov, daha sonra yaptıklarına kaldığı yerden devam etti.

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Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!

Rus genç daha sonra bir mektup kaleme aldı. Eski sevgilisinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu için onu kıskandığını söyleyen İskhakov, yaptıklarının korkunç olduğunu ancak istediği şeyi yaptığını yaptı. Mektubunda hem kendi hem de öldürdüğü kızın ailesinden özür dileyen genç, daha sonra kendisini asarak hayatına son verdi.

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Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!

Artyom İskhakov mektubunda tüm olayı detaylı bir şekilde şöyle anlattı: "Evine gittiğimde mutfaktaydı sonra odasına gitti. Yüzüne vurdum ve yere düştü. Ağzından kan gelmeye başladı ve benden gitmemi istedi. Gitmedim ve onu boğmaya başladım. Dili dışarı çıktı ancka kalp atışı devam ediyordu. Soğumadan önce onunla ilişkiye girdim. Bitirdikten sonra kalbinin attığını fark ettim. Sonra bir bıçak alıp boğazını kestim.

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Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!

Her yer kan oldu ama kalbi hala atıyordu. Sonra bıçağı alıp sol taraftaki kaburgalarının arasından iki kez bıçakladım. Boğazını iple sıkarak boğdum. Sonra onunla bir kere daha ilişkiye girdim ve bu mektubu yazmaya karar verdim."

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